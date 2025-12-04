Veeduría alerta que obras del aeropuerto Ernesto Cortissoz presentan 90% de atraso

Las obras de modernización del área terrestre del Aeropuerto Ernesto Cortissoz atraviesan una situación crítica. La Veeduría Ciudadana confirmó que los atrasos del contratista, el Consorcio Infraestructura AIEC 2026, alcanzan el 90%, lo que explica el deterioro de los servicios que reciben los pasajeros y pone en riesgo el cumplimiento del contrato.

La Aeronáutica Civil informó que tiene en curso ocho procesos de incumplimiento contra el contratista, que podrían derivar en multas superiores a $12.000 millones. En la mesa técnica de seguimiento de este jueves, se evidenció que las demoras afectan equipos esenciales para la operación: escaleras eléctricas, ascensores, aires acondicionados, bandas transportadoras y pisos de la sala de equipaje nacional. Según el cronograma revisado, estos elementos solo entrarían en operación en el primer trimestre de 2026, si el contratista cumple con el plan de choque solicitado.

“Los incumplimientos se concentran en aspectos claves de la sala de maletas nacional”, señaló la Veeduría, que agrupa al Comité Intergremial, la Cámara de Comercio de Barranquilla, la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, la Cámara Colombiana de la Infraestructura y la Asociación Cívica por Amor a Barranquilla. Durante la reunión también se evidenciaron dificultades por la “insuficiente asignación de personal” y el retraso en la llegada de equipos electromecánicos.

Solicitud de acompañamiento a la Contraloría y Procuraduría

Ante este panorama, la Veeduría pidió a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación realizar acompañamiento preventivo. “Es indispensable asegurar que las obras se ejecuten con eficiencia y transparencia”, advirtió la organización en comunicaciones enviadas a los jefes de ambos organismos.

También solicitaron que estas entidades participen en las mesas técnicas para garantizar la revisión integral del proyecto y la adopción de medidas correctivas que permitan avanzar en la modernización del terminal aéreo.