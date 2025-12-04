Atlántico declara alerta amarilla hospitalaria por celebración de las velitas

El secretario de Salud del Atlántico, Luis Carlos Fajardo, anunció que desde este viernes 5 de diciembre y hasta el 11 de enero el departamento entrará en alerta amarilla hospitalaria, medida que activa a los 22 hospitales municipales para la atención inmediata de posibles casos de quemados o intoxicados por pólvora.

“Recordemos que estamos en una fecha navideña donde los únicos excesos que se pueden permitir son los besos, los abrazos, los sueños en familia”, mencionó el funcionario.

El secretario hizo un llamado a la comunidad para celebrar una Navidad sin pólvora. “La pólvora no es un juego. Que además la pólvora puede demorarse 10 segundos y ser muy bonita, pero puede acabar con la vida de una persona y más de un niño. Por esa razón, si van a manipular pólvora, que sean los adultos responsables, que no estén bajo el efecto del alcohol o de otras sustancias y con los niños lejos de donde se están haciendo los juegos pirotécnicos”.

Cifras del año pasado

Sobre las cifras del año pasado, Fajardo recordó que el Atlántico registró 42 personas quemadas, y que el 50% de los casos ocurrieron entre el 7 y el 8 de diciembre, fechas en las que los niños suelen manipular velitas. El funcionario llamó a extremar cuidados durante esta jornada tradicional para evitar quemaduras.

“El año pasado tuvimos 42 quemados y valga la oportunidad para decirles: de los 42 niños, personas quemadas que tuvimos, el 50% ocurrieron entre el 7 y el 8 de diciembre. Por favor, se acercan las velitas, los niños juegan con las velitas, se las acercan mucho al cuerpo porque se ven muy bonitos las figuras que hacen, pero se prenden sus ropitas”, dijo.

El funcionario reiteró además el llamado a consumir alimentos y bebidas de sitios autorizados y a adquirir licor legal. “Los únicos excesos permitidos en Navidad son los besos, los abrazos y los sueños en familia”, concluyó.