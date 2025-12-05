Pékerman reveló charla con Zidane ¿Por qué no jugaba con James Rodríguez en el Real Madrid?

Ya se definieron los rivales que tendrá la Selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Este viernes, viernes 5 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo oficial de la FIFA en el Kennedy Center de Washington, en el que se organizaron a los 48 equipos participantes en 12 grupos de a 4 equipos cada uno, para la fase inicial del certamen.

Es válido mencionar, que esta Copa del Mundo será especial para la Tricolor, ya que regresa a esta competencia luego de estar ausente en la edición anterior de Qatar 2022. Incluso será la última vez, en la que varios referentes del equipo nacional jueguen un Mundial.

🤩 𝑉𝑢𝑒𝑙𝑣𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑙𝑢𝑠𝑖𝑜́𝑛, 𝑎𝑠𝑖́ 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑎́ 𝑡𝑜𝑑𝑎 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝟷𝟽 𝑑𝑒 𝑗𝑢𝑛𝑖𝑜 🔜#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/AlhWXXcC7F — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) December 5, 2025

Pekerman sobre el capitán de Selección Colombia James Rodríguez

Sin duda, uno de los pilares más importantes en la Colombia es el capitán del equipo, James Rodríguez, quien jugará su tercer Mundial. Casi durante 8 años, Jose Néstor Pekerman, fue su entrenador en la Selección y ante la irregularidad que vivió en el Real Madrid, el técnico argentino reveló para ESPN.

“Yo fui a España y hablé con Zidane y le decía, en Colombia están maltratando a James porque no lo pones, entonces yo quiero saber qué es lo que está pasando, sin cuestionar porque somos colegas y yo no tengo por qué decir si en la Selección juega y en el Real Madrid no juega“.

La respuesta de Zidane: “Él me decía, James desde el primer entrenamiento nunca deja de entrenar, la intensidad que tiene, no la tienen otros jugadores, como personas en el grupo lo quieren todos y me desmentía montones de cosas, el preparador físico me decía lo mismo. Lo que pasa es quizás en la banda pierda algunos aspectos de juego que en la Selección no los transita”.

El 10 de la Selección Colombia, fue el goleador de Brasil 2014, sin embargo, en Rusia 2018, las lesiones no le permitieron brillar como se esperaba. “Él va a hacer todo lo posible para llegar bien y se va a acordar que tenemos una pequeña deuda... El momento de Rusia no fue el mejor y él lo sabe a nosotros nos afectó como equipo y el haber tenido un jugador como él en ese momento, hubiese sido fundamental, para poder resolver”.

En Rusia 2018, Néstor Lorenzo era el asistente técnico de Jose Pekerman, el entrenador argentino que llevo a la Tricolor a dos Mundiales, por eso el ex dirigente argentino se refirió sobre lo que será la fase de grupos de Colombia, ante Portugal, Uzbekistán y algún equipo que llegue desde en repechaje intercontinental del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia.

“Estoy tranquilo, porque Néstor Lorenzo, ha estado con nosotros en todo el ciclo. Más toda su experiencia como jugador y como entrenador en este tema de los Mundiales, ya debe estar analizando muchas cosas que son fundamentales en la previa... Por ese aspecto ya estarán haciendo cuentas de lo que deben hacer, más todo lo que ya venía preparado”.