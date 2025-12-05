La Liga Ama Salvar Vidas suspende servicios a los pacientes de la Nueva EPS en Risaralda

Pereira

La Fundación La Liga Ama Salvar Vidas confirmó la suspensión de la prestación de servicios de salud a los afiliados de Nueva EPS en Risaralda, debido a la millonaria deuda que asciende a cerca de $13.000 millones, originada por el incumplimiento contractual y la acumulación de cartera por parte de la EPS.

La situación genera una gran preocupación por la cantidad de personas, afiliados a la Nueva EPS, que requieren tratamientos oncológicos debido a que La Liga Ama Salvar Vidas es una de las pocas instituciones en Risaralda que presta este tipo de servicios, por lo que la suspensión impacta directamente a pacientes con cáncer que podrían enfrentar retrasos en diagnósticos y tratamientos críticos.

María Teresa Romero, gerente de la Fundación La Liga Ama Salvar Vidas, manifestó que la medida se adopta tras agotar todos los canales de diálogo y negociación, con el objetivo de salvaguardar la estabilidad operativa de la Fundación, pues la falta de pago compromete la continuidad y calidad de la atención.

“No estamos atendiendo a todas las EPS, porque deudas de $13 mil millones son muy complejas de recuperar y no podemos seguir engordando esa cartera. Cuando a mí me llama el presidente de esa EPS o el gerente encargado les digo: yo no puedo poner en riesgo una institución porque su EPS no paga“, afirmó Romero.

La Fundación lamentó las afectaciones que esta decisión pueda generar en los usuarios y reiteró que la prioridad es encontrar alternativas que permitan reanudar la atención, siempre bajo el principio de proteger la vida, la dignidad humana y la sostenibilidad del servicio.

Además, La Liga aclaró que adelanta gestiones de conciliación con la SOS por deudas previas, pero precisó que actualmente no mantiene relación contractual con dicha EPS ni con el FOMAG, entidad responsable de los servicios de salud del magisterio.

Le puede interesar: La Contraloría realizó visita de inspección al proyecto del Hospital de Cuarto Nivel en Risaralda