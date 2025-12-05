“Jamás he comprado un voto”: Arturo Char tras llamado a juicio por la Corte Suprema
El alto tribunal llamó a juicio al exsenador por los presuntos delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados.
En conversación con Caracol Radio, el exsenador Arturo Char se pronunció al llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados.
“Yo jamás he comprado un voto. Gracias a Dios nunca he necesitado de ese tipo de comportamiento. La verdad, casi siempre hago mi campaña, siempre la hice aquí en el departamento del Atlántico”, así lo indició tras haber participado en la inscripción de candidatos al Senado por Cambio Radical en Barranquilla.
Noticia en desarrollo...