“La verdadera hora de Petro es cuando se despierta los domingos a insultarme”: Uribe a Gustavo Petro

Desde Barranquilla, el expresidente Álvaro Uribe cuestionó el origen y el uso político de la llamada “hora Petro”, afirmando que “no nació en este Gobierno” y que el concepto ha sido manipulado.

Uribe añadió que se han difundido “embustes” alrededor del tema y llamó a sus seguidores a contrarrestar esa narrativa. “Se les dio por decir embustes, que la hora Petro, cuando nosotros creamos esto”, manifestó, insistiendo en que su partido debe intensificar la comunicación para explicar el origen real de la medida.

En medio de la presentación de la lista de candidatos para la Cámara de Representantes por el Atlántico del Centro Democrático, Mira y el Nuevo Liberalismo, el expresidente también defendió que su sector político no representa a “los ricos”, como se le llama desde algunos sectores del Gobierno.

“El presidente Pastrana creó Familias en Acción… nosotros subimos a 2 millones 800 mil Familias en Acción”, expresó.

El señalamiento más directo fue para el presidente Gustavo Petro, al asegurar que la verdadera “hora Petro” no tiene que ver con reformas laborales sino con los ataques que, según él, recibe del mandatario. “La hora Petro que yo le tengo miedo es la de los domingos, cuando se despierta y empieza a insultarme. Esa es la hora Petro”, afirmó. Agregó luego: “No sé con qué diablo se despierta que le da por insultarme”.

Recargos nocturnos

Finalmente, Uribe se refirió a los recargos nocturnos y dominicales, asegurando que estos ya existían antes del actual Gobierno.

“Aquí el recargo nocturno empezaba a las nueve, ahora él (Petro) lo trajo a las siete… aquí había recargos el domingo y día festivo del 75%, él lo subió al 100%”, señaló, advirtiendo que estas modificaciones impactan especialmente a las pequeñas empresas.

