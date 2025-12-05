Expulsan de Medellín a dominicano que intentó registrarse en Migración con documentos falsos

Medellín

Migración Colombia capturó y expulsó a un ciudadano dominicano que intentó registrarse en el sistema Biomig utilizando documentación colombiana falsa en el Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Medellín, ubicado en el barrio La Nubia, Belén.

El hombre llegó como cualquier viajero a realizar el trámite, pero varias inconsistencias detectadas por los oficiales encendieron las alertas. Una verificación detallada, que incluyó consultas con autoridades de Colombia y República Dominicana, permitió confirmar que había obtenido documentos colombianos de forma fraudulenta.

Durante la entrevista migratoria, el extranjero reconoció la irregularidad. Con la evidencia suficiente, la entidad aplicó una medida administrativa de expulsión.

El hombre fue trasladado al Aeropuerto Internacional José María Córdova y embarcado en un vuelo hacia su país de origen, bajo los protocolos legales y con respeto por la dignidad humana.

“Gracias a la pericia de nuestros oficiales, se evitó que una persona con documentación obtenida de forma fraudulenta ingresara al sistema Biomig. Seguiremos firmes en las acciones de control migratorio”, afirmó Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia.

Alerta y controles de Migración Colombia

Migración Colombia informó que en las últimas semanas se han detectado más casos similares: ciudadanos dominicanos que se hacen pasar por venezolanos para obtener documentos colombianos falsos y viajar a países donde los colombianos no necesitan visa.

La entidad anunció que intensificará los controles y verificaciones en esta temporada de fin de año, cuando aumenta significativamente el flujo de viajeros.