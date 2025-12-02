Migración Colombia expulsó del país a nueve adultos que integran la secta Lev Tahor

Antioquia

Migración Colombia impuso la medida de expulsión a 9 personas adultas, que integraban l a secta judío ortodoxa denominada Lev Tahor . Este grupo fue ubicado en un hotel del municipio de Yarumal, Antioquia, luego de una alerta amarilla emitida por la Interpol por riesgo de los infantes.

Según la entidad, 17 menores fueron entregados a la entidad encargada de la protección de la niñez en la ciudad de Nueva York, ya que habían sido reportados en riesgo por pérdida de custodia legal.

“Quienes fueron entregados a autoridades de Estados Unidos. La medida se ejecutó tras la emisión de una circular amarilla de Interpol que alertó sobre cinco de los diecisiete niños, niñas y adolescentes que viajaban con el grupo, y que habían sido reportados en riesgo por pérdida de custodia legal, quienes posteriormente fueron rescatados. Todos permanecieron una semana en el centro facilitador de servicios migratorios de Medellín, con la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, Gloria Arriero, Directora General de Migración Colombia.

La funcionaria recordó que la secta judío-ortodoxa había ingresado al país por Cartagena y Antioquia provenientes de los Estados Unidos y el 22 de noviembre, luego de una alerta, fueron rescatados los 17 menores.

“Aunque ingresaron al país acompañados por al menos uno de sus padres, ninguno de los adultos contaba con custodia legal vigente, lo que motivó la activación inmediata de las autoridades colombianas. El vuelo de Medellín hacia Estados Unidos fue coordinado con las autoridades de ese país y acompañado por oficiales de Migración Colombia”, agregó la funcionaria.

Las personas fueron enviadas a la ciudad de Nueva York; una vez allí, los adultos expulsados serán recibidos por las autoridades respectivas, que evaluarán su situación judicial y verificarán si existen procesos penales o requerimientos pendientes.

Antecedentes

Migración agregó que la secta tiene presencia en varios países como Estados Unidos, Guatemala, Canadá y México, donde, según la entidad, algunos de sus integrantes han afrontado procesos judiciales por delitos contra menores como secuestro y explotación sexual infantil. En Colombia querían activar su presencia, pero esas intenciones fueron frustradas.