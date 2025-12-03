¿Llegará Metrolínea a Piedecuesta? Esto es lo que se conoce de la incorporación de nuevas rutas

Bucaramanga

Luego de una reciente reunión este martes 2 de diciembre, desde Metrolínea confirman que avanzan las gestiones con la Alcaldía de Piedecuesta y las empresas Transpiedecuesta y Villa de San Carlos, para incorporar a la operación una flota de buses nuevos modelo 2026, equipados con la tecnología y lo que requiere el sistema de transporte masivo del área metropolitana.

Emiro Castro, gerente de Metrolínea, explicó que desde hace dos meses trabajan de manera conjunta para que estos vehículos, de empresas santandereanas puedan ingresar a la operación troncal, como parte del plan de recuperación y fortalecimiento del sistema.

“Son vehículos nuevos, modelos 2026 con Euro 6 en combustión de diésel, son vehículos bastante modernos, bastante nuevos y pues como estos vehículos van a tener también puerta izquierda para poder ingresar a algunas estaciones, lo ideal y conjunto al programa de recuperación de estaciones es que estos vehículos puedan entrar en la operación troncal de nosotros”, comentó Emiro Castro.

Resaltó que uno de los puntos clave es la financiación. La Alcaldía de Piedecuesta asumiría un subsidio para cubrir el diferencial entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario, lo que permitiría que los buses entren plenamente al servicio sin afectar al sistema ni a los pasajeros.

“Estamos buscando las validaciones técnicas y jurídicas para que estos vehículos ingresen a la operación”, afirmó el gerente. Además, anunció que dentro de este proceso proyectan adecuaciones en el portal de Piedecuesta, así como mejoras en la vigilancia y logística interna.