CNE define el futuro de la candidatura de Cristian Portilla este viernes 5 de diciembre.

Bucaramanga

El abogado Hollman Ibáñez, apoderado del candidato a la alcaldía de Bucaramanga Cristian Portilla, explicó que a partir de las 2 de la tarde se conocerá la decisión del Consejo Nacional Electoral sobre la supuesta inhabilidad que tendría el candidato para aspirar al primer cargo de la ciudad y si finalmente se revoca o no su inscripción.

“Es una audiencia básicamente muy sencilla, donde la secretaría del magistrado ponente, que según tengo entendido es el doctor Álvaro Echeverry, leerá la resolución por medio de la cual se va a decidir si revocan o no revocan la candidatura de Cristian Portilla a la alcaldía de Bucaramanga. Frente a esa resolución cabe el recurso de reposición", indicó el abogado Ibáñez.

Aseguró el abogado que si el auto falla en contra de Portilla, se impondrá un recurso de reposición que deberá ser resulto por la misma sala en el Consejo Nacional Electoral. Fueron más de 20 solicitudes de revocatoria de inscripción de la candidatura de Portilla las que se radicaron ante el CNE y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

"Esa audiencia demora 5 o 10 minuto, leen la decisión y la persona interesada debe manifestar en esa misma audiencia, que a propósito esta vez es virtual, que va a interponer el recurso de reposición y le dan plazo hasta el día siguiente, que sería el el martes porque lunes festivo y es viernes, para sustentar dicho recurso", indicó el doctor Carlos Alfaro.

Portilla inscribió su candidatura a la alcaldía de Bucaramanga con el aval del partido Centro Democrático, La U y Cambio Radical, días después presentó su carta de renuncia a la aspiración del primer cargo de la ciudad y finalmente, al cierre del periodo de modificaciones, echó para atrás su renuncia y volvió a ser candidato.