Acueducto de Bucaramanga aclara cómo avanza el cambio de medidores

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB) entregó detalles sobre el proceso de reposición de medidores en la ciudad, luego que usuarios manifestaran inquietudes y circularan en redes sociales denuncias sobre presuntas instalaciones sin autorización.

El Acueducto insiste en que las cifras no corresponden a lo que se dice en redes

El gerente del AMB, Juan Carlos Suárez, explicó que el cambio de medidores hace parte de un plan técnico de reposición que viene desde 2021 y que busca actualizar equipos que ya cumplieron su vida útil.

Indicó que, de los 70.000 medidores instalados, la empresa ha recibido 100 quejas formales, y que en 11 casos se comprobó una falla y se devolvió el dinero a los afectados.

Suárez reconoció que se han presentado errores durante la instalación debido a lo intensivo del proceso y a la dificultad para conseguir mano de obra especializada. Aseguró que ya se hicieron ajustes operativos y que la situación fue revisada con la Superintendencia de Servicios Públicos.

“Las quejas que recibimos se revisan caso por caso. Si encontramos una falla, la corregimos y devolvemos el dinero. Ya ajustamos el proceso para evitar que estos errores se repitan”, señaló el gerente.

Las denuncias: señalan un presunto “cartel de medidores”

Mientras avanza la reposición, el concejal Carlos Parra y el congresista Cristian Avendaño radicaron una queja ante la Superintendencia en la que exponen presuntas irregularidades en la contratación de los equipos.

Según ellos, se ha denunciado posibles restricciones a la competencia y dudas sobre la selección de los proveedores.

En su queja aseguran que dos empresas habrían intervenido en la etapa de observaciones técnicas, de manera que limitó la participación de otros oferentes, lo que, según afirman, podría haber favorecido la compra de un único proveedor.

También mencionaron la participación del ciudadano italiano Antorino de Gregorio, a quien señalan como un actor clave dentro del proceso.

Según Parra, las denuncias recibidas por su despacho indican que, una vez realizadas las observaciones, se habrían eliminado competidores, lo que habría dejado al mercado con menos opciones y con precios más altos.

“Radicamos la queja ante la Superintendencia por presuntas irregularidades en el cambio de medidores”, afirmó Parra.

Los señalamientos también incluyen posibles sobrecostos y presuntos incentivos ilegales en la contratación. Estas afirmaciones quedaron en manos de la autoridad competente, que hasta el momento no ha anunciado si abrirá o no una investigación formal.

¿Qué viene ahora?

El Acueducto reiteró que la reposición de medidores continuará según la planificación técnica, y que cualquier caso en el que se identifique una falla será corregido con los procedimientos establecidos, incluida la devolución del dinero cuando corresponda.