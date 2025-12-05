De La Espriella afirma tener pruebas contra Cepeda y denuncia planes para atentar contra su vida

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, Abelardo de La Espriella, candidato presidencial, denunció públicamente la existencia de planes para atentar contra su vida y la orquestación de montajes judiciales en su contra.

De La Espriella atribuyó estas amenazas a “aliados del gobierno en la ilegalidad”, vinculados con el “narcoterrorismo” y el “comunismo” y comparando su situación con la que, según él, vivió Miguel Uribe Turbay.

El candidato inició su intervención refiriéndose a Iván Cepeda, a quien acusó de tener un “modus operandi” similar al que, según De La Espriella, utilizó contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y que ahora estaría empleando en su contra.

“No me sorprende esa revelación del presidente Uribe porque ese es el modus operandi de Iván Cepeda. Lo ha hecho durante mucho tiempo con el presidente Uribe. Miren el montaje judicial contra el presidente Uribe que, por supuesto, como debía ser en derecho, terminó en absolución. Y ahora también está haciendo lo mismo conmigo, recorriendo las cárceles”, afirmó.

De La Espriella aseguró tener “toda la información” sobre las acciones de Iván Cepeda y del gobierno, incluyendo al ministro del Interior, Armando Benedetti. Además, reveló: “sé sobre los planes que hay para atentar contra mi vida”. A pesar de la gravedad de estas afirmaciones, el candidato se mostró desafiante: “Yo llegué tarde a la repartición del miedo, yo estoy hecho de otra cosa, que intenten y hagan lo que quieran, porque ellos combinan todas las formas de lucha”.

Al ser cuestionado sobre la naturaleza de estas amenazas, De la Espriella detalló: “Indica que me quieren hacer un montaje o varios montajes judiciales y además indica que hay un plan para asesinarme también y yo estoy tomando los correctivos y estoy tomando las medidas”. Sin embargo, se negó a dar detalles específicos sobre cómo se planearía el asesinato, citando razones de seguridad: “Yo no puedo dar detalles de esos, tú entenderás que se trata de temas de seguridad. Prefiero omitir los detalles”.

El candidato vinculó estas amenazas con la ideología comunista, afirmando que “El comunismo suele implementar lo que se conoce como la combinación de todas las formas de lucha”. Y añadió: “Fue lo mismo que le hicieron a Miguel Uribe Turbay, que en paz descanse. Instigaban desde el gobierno y desde la ilegalidad los delincuentes y criminales que apoyan a ese gobierno asesinaron a Miguel Uribe. Andan en eso mismo conmigo”.

