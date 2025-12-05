Uribe pide a Abelardo de la Espriella participar en consulta del Centro Democrático 2026: Esto respondió

El precandidato presidencial, Abelardo De La Espriella confirmó que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, le solicitó su participación dentro de la consulta del Centro Democrático 2026 . Sin embargo, el abogado le manifestó su oposición frente a la propuesta.

“Esta decisión hace parte de la democracia, tengo un afecto profundo y admiración por el presidente Uribe, es sin duda el mejor presidente de este país (...) pero soy un hijo rebelde y me gusta nadar contra corriente.” Afirmó el precandidato.

De La Espriella enfatizó que esta decisión de no ir a la consulta es por el respeto de los ciudadanos : “tengo que hacer respetar el mandato popular de más de 5 millones de ciudadanos. ”Me entregaron sus firmas sin dádivas , sin promesas distintas as sacar el país adelantes, me obligan a escuchar el latido de sus corazones, el latido de la patria".