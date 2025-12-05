Uribe pide a Abelardo de la Espriella participar en consulta del Centro Democrático 2026: Esto respondió
En 6AM de Caracol Radio estuvo Abelardo de la Espriella, quien reveló que el expresidente Álvaro Uribe, le solicitó pensar en la posibilidad de participar en consulta del Centro Democrático 2026
El precandidato presidencial, Abelardo De La Espriella confirmó que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, le solicitó su participación dentro de la consulta del Centro Democrático 2026 . Sin embargo, el abogado le manifestó su oposición frente a la propuesta.
“Esta decisión hace parte de la democracia, tengo un afecto profundo y admiración por el presidente Uribe, es sin duda el mejor presidente de este país (...) pero soy un hijo rebelde y me gusta nadar contra corriente.” Afirmó el precandidato.
De La Espriella enfatizó que esta decisión de no ir a la consulta es por el respeto de los ciudadanos : “tengo que hacer respetar el mandato popular de más de 5 millones de ciudadanos. ”Me entregaron sus firmas sin dádivas , sin promesas distintas as sacar el país adelantes, me obligan a escuchar el latido de sus corazones, el latido de la patria".