“Guárdese su solidaridad cargada de veneno y cinismo”: Uribe responde a carta de Juan Manuel Santos

Álvaro Uribe Vélez enumera:

El fracaso del proceso de paz

El llamado Acuerdo de Paz no logró la reconciliación que prometió. Por el contrario, creó un desequilibrio que sacrificó justicia, reparación y verdad en favor de una paz que nunca se materializó.

Impunidad

El acuerdo no equilibró justicia y paz. Los responsables de crímenes atroces —incluyendo violadores, reclutadores de menores y secuestradores— no pagaron un solo día de cárcel y hoy ocupan curules en el Congreso. Entre ellos están los principales cabecillas de las FARC, beneficiados con impunidad a pesar de la gravedad de sus delitos.

Narcotráfico y secuestro

Estos crímenes fueron tratados como delitos políticos, tergiversando décadas de lucha contra el terrorismo y permitiendo que responsables vinculados al narcotráfico evadieran la extradición.

Explosión de cultivos ilícitos

La suspensión de la erradicación y la fumigación llevó a que Colombia pasara de 48.000 hectáreas de coca en 2012 a cerca de 300 mil hectáreas este año. Este crecimiento fortaleció al narcotráfico y alimentó el avance de estructuras criminales que hoy operan en cerca de 500 municipios.

Fuerzas Armadas con los terroristas

No mienta señor Santos, su acuerdo con las FARC llevó a que nuestros soldados y policías fueron sometidos a admitir delitos ante la JEP para recuperar su libertad —aun sin haberlos cometido— mientras los cabecillas de las FARC gozan de beneficios políticos. Cuando un miembro de las FARC admite un delito, reconoce su esencia criminal; a nuestros militares, en cambio, se les obligó a pedir perdón para liberarse de una prisión injusta.

El expresidente Santos generó una fractura profunda en la democracia al desconocer la voluntad popular expresada en el Plebiscito de 2016. Pese a que la mayoría de colombianos rechazó el Acuerdo, lo impuso mediante el Congreso, alterando las reglas de juego y erosionando la confianza institucional.

Santos privilegió sus intereses personales —incluido su afán por un Premio Nobel— por encima del mandato ciudadano y de la estabilidad democrática del país.

El caso Odebrecht

El expresidente ha evitado responder seriamente por las investigaciones sobre la presunta financiación ilegal de sus campañas. Según la Fiscalía, habrían ingresado $3.540 millones de Odebrecht entre 2010 y 2014.

El manejo opaco de recursos y la falta de transparencia evidencian un profundo desprecio por la ética pública.

Santos, guárdese su solidaridad cargada de veneno y cinismo —el mismo que usó para traicionar las tesis con las que se le ayudó a llegar a la Presidencia—. No olvide que fue el contratista de su acuerdo con las FARC quien ha perseguido judicialmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Plan Colombia

Paz Colombia no se compara ni en duración, ni en recursos, ni en capacidades. Mientras el Plan Colombia obtuvo cerca de USD 10.000 millones durante 15 años, su iniciativa no llegó ni al 6% de ese monto y duró apenas dos años.

Palabras de Álvaro Uribe

La complacencia con las FARC en el marco del proceso de paz facilitó ese crimen que habría sido cometido, como todo lo indica, por las disidencias de la “Segunda Marquetalia” comandadas por Iván Márquez, uno de los negociadores de su proceso de paz de La Habana.

Deuda pública

Durante su gobierno, la deuda del sector público no financiero alcanzó niveles récord: 55,9% del PIB en 2017, frente al 43,1% en 2010. Un incremento desbordado concentrado en el Gobierno Nacional Central.