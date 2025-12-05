Aportes en salud y pensión: este sería el pago si el salario mínimo se incrementa en un 13,3%

Recientemente, surgió una propuesta por parte del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, frente al aumento del salario mínimo para el año 2026. Según explicó, este debería ser del 13,3%, teniendo en cuenta un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) frente a este tema.

Esta iniciativa se suma a otras promovidas por diferentes funcionarios del Gobierno como el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien en su momento señaló que el ajuste en el salario mínimo debería ser del 18%. Sin embargo, algunos líderes gremiales afirmaron que esta es populista al estar muy por encima de las cifras del IPC y de productividad.

“Con esta actuación, el Ejecutivo vulnera el principio del tripartismo y desnaturaliza el proceso de concertación, que exige respeto, escucha y construcción conjunta”, indicó Jaime Cabal, presidente de Fenalco.

Más allá de esta discusión, ha llamado la atención la propuesta del ministro del Trabajo; ya que, en caso de ser una realidad, dejaría la cifra del salario mínimo en 1.612.825 pesos para el 2026. Si bien esto representa un beneficio para muchos trabajadores en Colombia, también supone un incremento en varios gastos a raíz de la cifra del IPC que estará vigente para el próximo año.

Entre ellos, se encuentran los aportes en salud y pensión, los cuales realizan aquellos empleados que se encuentren vinculados a una empresa por medio de un contrato laboral. Estos se descuentan directamente de su sueldo básico, y además corresponden a un 4% del mismo.

¿Cuánto tendrían que aportar los trabajadores en salud y pensión?

Si el salario mínimo para el 2026 queda fijado en 1.612.825 pesos, los trabajadores tendrían que aportar unos 64.513 pesos por salud y pensión, lo que significa que en total se les descontarán unos 129.026 pesos en ambos conceptos. Pese a ello, estos no verán reflejada esta cifra en su sueldo, ya que el auxilio de transporte ayuda a compensar este descuento.

Por otra parte, el empleador se encarga de aportar el restante que corresponde a ambos conceptos: 8,5% en salud y 12% en pensión. De esta manera, al trabajador se le garantizará la atención en salud en caso de que la requiera, y además podrá cotizar en pensión para cumplir con los requisitos que pide la Ley.

¿Cómo quedará el auxilio de transporte con esta propuesta de salario mínimo?

El aumento en la cifra del salario mínimo también llevará a que el auxilio de transporte suba en la misma promoción. En este sentido, si se realiza con base en la propuesta del ministro de Trabajo, el ajuste sería de 26.600 para el año 2026, lo que significa que la cifra final quedaría fijada en 226.600 pesos.

Ahora bien, si se suma el auxilio de transporte con el valor en el que quedaría el sueldo básico, la cifra final se establecería en 1.839.425 pesos sin tener en cuenta las deducciones que se les realizan a los trabajadores en los términos establecidos por la Ley.

De acuerdo al Dane, hay más de 23,7 millones de trabajadores activos en Colombia. De ellos, unos 11,38 millones reciben un salario mínimo como sueldo, es decir, casi la mitad que corresponde a la cifra total.