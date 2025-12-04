Video: Luis Díaz no olvida su “primer amor” y hace feliz a un hincha del Junior

Luis Díaz se encuentra totalmente consolidado en el Bayern Múnich. El extremo guajiro es titular indiscutido en el equipo de Vincent Kompany y ha disputado casi que todos los partidos con el club en la presente temporada, sumando 20 partidos, solo perdiéndose uno en Liga de Campeones y por sanción.

Díaz disputó los 90 minutos en la victoria del Bayern 2-3 sobre el Unión Berlín, juego en el que no pudo aportar con goles y donde los bávaros se impusieron con anotación de Harry Kane y dos autogoles.

Lucho y un encuentro especial con un hincha del Junior

Al final del partido, Lucho tuvo un encuentro muy emotivo con un fánatico colombiano que estuvo presente en el Stadion An der Alten Försterei. Cuando se dirigía hacia el camerino, el extremo guajiro se detuvo ante el llamado del hincha.

En un video publicado por el Bayern Múnich, se puede observar como el aficionado le entregó una camiseta del Junior a Luis Díaz, quien se detuvo, la firmó y se la regresó al aficionado, quien en medio de la emoción le expresó su cariño a la estrella de la Selección Colombia.