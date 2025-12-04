Luis Díaz, entre los 100 mejores jugadores que estarán en el Mundial 2026

A 190 días para el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, y faltando dos para el sorteo en Washington, el diario estadounidense, The Athletic, elaboró un listado con los 100 mejores jugadores que estarán en la Copa del Mundo y en él aparece Luis Díaz.

El medio advierte que, si bien estos artículos por lo regular son subjetivos, incluyeron criterios más cuantificables para poder conformar el orden de los 100 elegidos. Cinco categorías fueron incluidas y cada jugador recibió una puntuación, de 1 a 5, en las diferentes categorías.

Categorías escogidas para elaborar el listado

Forma actual: Utilizaron puntuaciones proporcionadas por la app FotMob para poder establecer el rendimiento de los jugadores en la presente temporada

Utilizaron puntuaciones proporcionadas por la app FotMob para poder establecer el rendimiento de los jugadores en la presente temporada Rendimiento histórico: The Athletic precisa que es una puntuación que se otorga de manera subjetiva y se basan en logros profesionales, tanto individual como dentro del equipo.

The Athletic precisa que es una puntuación que se otorga de manera subjetiva y se basan en logros profesionales, tanto individual como dentro del equipo. Importancia para su país: También es una puntuación subjetiva del 1 al 5 basada en lo importantes que pueden llegar a ser los futbolistas en la Copa del Mundo.

También es una puntuación subjetiva del 1 al 5 basada en lo importantes que pueden llegar a ser los futbolistas en la Copa del Mundo. Valor de traspaso: Tomaron como base a Transfermarkt , pero esto tendía a penalizar a los jugadores de más edad (menor valor). La ponderación de esta categoría, en el resultado final, es menor.

Tomaron como base a , pero esto tendía a penalizar a los jugadores de más edad (menor valor). La ponderación de esta categoría, en el resultado final, es menor. Calificación en FC26: “Puede que esto le parezca ridículo, pero se ha investigado mucho sobre cómo se califica a los jugadores en estos juegos y, francamente, es un método tan bueno como cualquier otro para determinar objetivamente la calidad de un individuo”, precisó el medio.

Luis Díaz, entre los 100 mejores para The Athletic

El nombre del guajiro es el único de un colombiano en esta lista elaborada por The Athletic. Lucho figura en el puesto 15. “Colombia estará liderada por su capitán y talismán James Rodríguez, ahora con 34 años, pero la mayor amenaza del equipo será Díaz. El extremo ha causado sensación desde que llegó al Bayern procedente del Liverpool en verano, y será la principal amenaza ofensiva de su país en el Mundial. Sin duda, uno de los mejores en su posición”, describió el medio.

El primer lugar del escalafón es para Kylian Mbappé, ganador con Francia en 2018; le sigue Erling Haaland, de Noruega; y cierra el podio Lamine Yamal, faro de una España que también se pinta como seria favorita.

El balón de Oro, Ousmane Dembélé aparece en el puesto 20, mientras que Cristiano Ronaldo en el puesto 25.