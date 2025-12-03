Unión Berlín vs. Bayern Múnich siga EN VIVO el partido de Luis Díaz en Copa de Alemania

¡Continúa la acción en la <b>DFB Pokal </b>(Copa de Alemania)! Los octavos de final concluyen este miércoles 3 de diciembre con el partido entre <b>Unión Berlín y Bayern Múnich</b>. En el cuadro bávaro, Luis Díaz inicia el partido como titular.Es preciso recordar que en esta instancia se disputa un solo partido con localía sorteada. En este orden de ideas, el Unión tuvo suerte y oficiará este compromiso en el <b>Stadion An der Alten Försterei</b>.De momento, los equipo clasificados a cuartos son: