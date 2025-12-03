Fútbol

Unión Berlín vs. Bayern Múnich siga EN VIVO el partido de Luis Díaz en Copa de Alemania

El atacante colombiano es titular en el equipo bávaro.

Unión Berlín vs. Bayern Múnich siga EN VIVO el partido de Luis Díaz en la Bundesliga / Getty Images

Unión Berlín vs. Bayern Múnich siga EN VIVO el partido de Luis Díaz en la Bundesliga / Getty Images / DeFodi Images

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad