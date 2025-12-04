Autoridades frustran intento de atentado terrorista en en límite entre Valle y Cauca

Las autoridades del Valle del Cauca lograron frustrar un posible atentado terrorista en la vía que comunica a Florida, Valle, con Miranda, Cauca, a la altura del corregimiento El Llanito, donde fue encontrado un cilindro sospechoso sobre la carretera.

La general Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Valle, explicó que la alerta se emitió cuando un ciudadano se acercó a un puesto de control conjunto entre la Policía y el Ejército para informar sobre un cilindro aparentemente cargado con explosivos.

“Durante el control que se viene realizando en el corredor seguro entre Florida y Miranda, una persona informó sobre la colocación de un cilindro con posible carga explosiva. Las unidades antiexplosivos acudieron al sitio para realizar la verificación”, señaló la oficial.

Aunque el cilindro, pintado con los colores de la bandera de Colombia y conectado a cables, no contenía explosivos, la inspección permitió descubrir dos cajas de PVC ocultas cerca del lugar. Dentro de ellas, los técnicos hallaron 10 kilogramos de explosivo tipo nitrato de amonio, el cual fue detonado de manera controlada.

“Se realizó la detonación controlada y se garantizó la seguridad del corredor vial”, añadió la general Rodríguez.

Tras la intervención de las autoridades, la vía retomó su tránsito vehicular con normalidad, mientras continúan los operativos para asegurar la zona.