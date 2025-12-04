Así se verá Cali en Navidad: detalles del alumbrado que iluminará la ciudad hasta enero

Los puntos iluminados abarcan el Bulevar del Río, el Bulevar de Oriente, el barrio Obrero y los corregimientos Felidia, La Buitrera y Montebello.

Este domingo 7 de diciembre, la ciudad encenderá oficialmente su alumbrado navideño, un recorrido de 3 kilómetros que integra elementos tradicionales, referencias a la naturaleza y desarrollos tecnológicos.

Las instalaciones, que incluyen figuras luminosas y estructuras de gran tamaño, estarán disponibles todos los días entre las 6:30 p.m. y las 11:00 p.m., hasta la primera semana de enero de 2026.

Los puntos iluminados abarcan el Bulevar del Río, el Bulevar de Oriente, el barrio Obrero y los corregimientos Felidia, La Buitrera y Montebello.

La narrativa elegida para esta edición se centra en “el viaje de María y José hacia Belén para el nacimiento de Jesús”, acompañada de figuras alusivas a la flora y la fauna, además de mensajes orientados a la reconciliación.

“Las figuras son alusivas a la flora y a la fauna, y con mensajes de reconciliación que necesita la ciudad”, indicó Diego Hau, director de la UAESP.

Entre las piezas instaladas hay figuras animatrónicas, túneles inmersivos, un mariposario, flores de gran formato, un pesebre giratorio y un árbol de Navidad de 25 metros.

Así se verá Cali en Navidad. Ampliar

El ingeniero Julian Minota, líder del proyecto, explicó que las estructuras se construyeron con materiales metálicos resistentes y acabados en polipropileno para definir los detalles de las figuras. En total, se utilizaron aproximadamente 70 kilómetros de cable.

En el Bulevar de Oriente se instalará un pesebre compuesto por 151 figuras, entre ellas reyes magos, animales y pastores.

En el barrio Obrero, la iluminación tendrá un enfoque más popular, con 160 figuras colgantes, 128.000 mini-LEDs y un mural navideño de 10 metros.

La Alcaldía estima que más de dos millones de personas recorrerán los diferentes puntos del alumbrado.

Para el uso del espacio público, se estableció un acuerdo con vendedores informales: 450 de ellos firmaron compromisos relacionados con el cuidado del entorno y buenas prácticas en el manejo de alimentos.