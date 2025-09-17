Muestra de orquídeas en Bogotá: más de 800 especies de esta planta expuestas en el Jardín Botánico

Bogotá D. C.

El Jardín Botánico José Celestino Mutis, en alianza con la Asociación Bogotana de Orquideología, organizará la vigésimo segunda edición de la Exposición de Orquídeas “70 años exaltando la vida”.

Es un evento que tendrá lugar del miércoles 18 al domingo 21 de septiembre, en el que 14 expositores presentarán 800 especies distintas de esta planta, provenientes de diferentes regiones del país e incluso de colecciones internacionales.

Los visitantes, además de admirar estos ejemplares, podrán participar en las más de 60 actividades, que incluyen recorridos guiados, charlas científicas, talleres teórico-prácticos, espacios de ilustración botánica y actividades familiares durante este evento.

En adición, la exposición también será escenario de un juzgamiento internacional de orquídeas. María Claudia García, directora del Jardín, explicó que en esta actividad algunos expertos evaluarán las flores en diferentes categorías, para clasificar “las orquídeas más raras, las que más aportan a la conservación y las mejor cuidadas”.

También habrá un área comercial con una amplia oferta de material vegetal, ideal para coleccionistas y aficionados que deseen llevarse a casa un ejemplar y deseen cultivarlo. Asimismo, este espacio contará con carpas comerciales y espacios gastronómicos.

¿Cuánto cuesta el ingreso a esta exposición de orquídeas en el Jardín Botánico?

Niños entre 0 y 5 años no pagan entrada general, pero la entrada general al Jardín tendrá las siguientes tarifas:

Entre 6 y 12 años: $6.300

Desde los 13 años en adelante: $22.000

La entrada al Tropicario, por otra parte, tendrá los siguientes precios:

Asistentes nacionales: $11.600

Extranjeros: $23.200

Cabe recordar que el Jardín Botánico se ubica en la Avenida Calle 63 No. 68-95, localidad de Engativá, a pocos metros del Parque Metropolitano Simón Bolívar.