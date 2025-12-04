“Todavía no me han convocado”: Arturo Char a la espera de posible regreso al Senado

Este jueves se llevaron a cabo las inscripciones de las candidaturas del partido Cambio Radical a la Cámara de Representantes por el Atlántico. En el evento estuvo presente el exsenador Arturo Char, quien aseguró que está dispuesto a “apoyar al partido, ya sea por fuera o dentro de la cancha”, aunque resaltó que, por ahora, “no ha sido convocado”.

“Ahora nos hemos reconciliado con más amor, con más afecto, extrañando mucho estar cerca del viejo (Fuad). Y bueno, estoy aquí, quiero estar al lado de él; quiero estar al lado de él desde cualquier posición: adentro de la cancha, fuera de la cancha, como espectador en la tribuna, donde sea. Pero estoy aquí en la cancha”, afirmó.

Consultado sobre si está listo para volver “a las canchas” políticas, el exsenador respondió:

“Todavía no me han convocado. En la convocatoria no estoy. Vamos a ver. Yo creo que está obviamente la meta que en algún momento logramos alcanzar de elegir cuatro representantes a la Cámara en el 2018. En el 2022 bajamos a tres, y la idea es volvernos a colocar ahí, en ese lugar importante, en ese lugar que nosotros ocupamos en el departamento: en el primer lugar, con cuatro curules”.

Ante la pregunta de si quiere estar en la convocatoria, Char insistió:

“Donde sea yo estoy listo para apoyar y empujar el barco”, precisó.

Con sus declaraciones, no cerró la puerta a una eventual aspiración futura, incluida una posible candidatura al Senado.

¿Quién es Arturo Char?

Arturo Char fue senador de la República desde 2006 hasta 2023. Se desempeñó como presidente del Congreso durante la legislatura 2020–2021, cuando fue elegido con 75 votos. En el ámbito diplomático fue Primer Secretario de la Embajada de Colombia en Londres, y en el sector privado ejerció como presidente del Junior de Barranquilla.

El exsenador fue investigado por la Corte Suprema de Justicia por el caso de fuga de presos, luego de señalamientos hechos por Aída Merlano. A raíz de ese proceso, Char renunció al Senado en febrero de 2023.