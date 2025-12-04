Barranquilla

Crítica al gobierno: Fuad Char afirma que el país necesita un “vuelco” en las urnas

Según el líder del Cambio Radical en el Caribe, el país presenta dificultades en materia de seguridad, salud y economía.

Fuad Char durante la inscripción de las candidaturas del partido Cambio Radical a la Cámara de Representantes por el Atlántico.

Fuad Char durante la inscripción de las candidaturas del partido Cambio Radical a la Cámara de Representantes por el Atlántico.

Durante la inscripción de las candidaturas del partido Cambio Radical a la Cámara de Representantes por el Atlántico, el líder de la colectividad, Fuad Char, trazó un panorama crítico sobre la situación actual del país y llamó a sus militantes a trabajar por un “vuelco” político en las próximas elecciones legislativas y presidenciales.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Más información

Char advirtió que Colombia atraviesa un momento complejo, marcado por dificultades en materia de seguridad, salud y economía. Según dijo, estos factores han deteriorado el bienestar ciudadano y exigen decisiones en las urnas que permitan corregir el rumbo del país.

“Esperamos un vuelco en las próximas elecciones”

“Estamos viviendo un momento muy triste, muy terrible en todos los aspectos: salud, seguridad, la economía está en muy mal estado, desempleo. Entonces esperamos que en las próximas elecciones de marzo y de mayo podamos dar un vuelco”, afirmó el dirigente durante su intervención.

El líder de Cambio Radical destacó además la importancia del proceso electoral que se avecina y reiteró que su partido buscará consolidar una alternativa que responda a las preocupaciones sociales y económicas de los colombianos.

El líder del Cambio Radical en la Región Caribe indicó que trabajarán para obtener una votación alta en las siguientes jornadas electorales.

“Estamos trabajando para poner una votación por encima de los 400 mil votos” dijo.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad