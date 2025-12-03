Sorteo Mundial 2026: estos son los artistas que animarán el evento en Washington

Este 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo del Mundial de fútbol 2026 en la ciudad de Washington, capital de Estados Unidos. Allí, las 48 selecciones que queden clasificadas podrán conocer quiénes serán sus rivales en la fase de grupos del torneo que también tendrá a México y Canadá como los otros países organizadores.

Esta será la primera edición de una Copa del Mundo que cuente con la presencia de 48 combinados. Cada uno de ellos, estará distribuido en los 12 grupos que integran esta ronda. De allí, los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros clasificarán a las rondas de eliminación, donde se irán definiendo quiénes serán los dos equipos que disputarán la final en Nueva York.

El sorteo no solamente contará con la presencia de los técnicos que dirigen a las selecciones participantes, sino que también contará con diferentes celebridades como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Asimismo, la FIFA se encargó de revelar quiénes serán los artistas que animarán la ceremonia en el Centro John F. Kennedy de Washington.

¿Quiénes serán los presentadores?

Según explicó la entidad, los presentadores principales de este sorteo serán el actor Kevin Hart y la modelo Heidi Klum. Esta última, volverá a estar presente en este tipo de eventos tras su participación en su natal Alemania hace 20 años. Asimismo, el también actor Danny Ramírez, cuyo padre es colombiano, también aparecerá en la tarima para compartir junto a las figuras del fútbol mundial.

“El Mundial tiene la capacidad única de unir el mundo, y formar parte de esa magia otra vez, en un escenario aún más grande con tres países anfitriones y 48 selecciones, es un privilegio indescriptible”, indicó Klum.

Por otra parte, el reconocido cantante italiano Andrea Bocelli se presentará en el escenario para actuar en vivo junto al británico Robbie Williams y a la estadounidense Nicole Scherzinger. Por último, el grupo Village People se encargará de interpretar al público su tema más emblemático: Y.M.C.A.

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre a las 12:00 del mediodía (hora de Colombia). Según explicó la FIFA, se espera que llame la atención de millones de espectadores en todo el mundo más allá de los países que lograron su clasificación.

Por el momento, solamente México, Canadá y Estados Unidos ya tienen definidos sus grupos para la próxima Copa del Mundo. En este caso, estarán en el A, B y D, respectivamente. Por otra parte, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania son los cabezas de serie teniendo en cuenta su posición en el más reciente ranking FIFA.

¿En qué bombo quedó Colombia?

Teniendo en cuenta el anterior factor, Colombia hace parte del bombo 2 al quedar ubicado en el puesto 13 de la clasificación mundial, lo que lo pone en la misma línea de Croacia, Marruecos, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

En ese orden de ideas, el equipo que dirige Néstor Lorenzo no podrá enfrentar a Brasil y a Argentina en la fase de grupos al pertenecer a la misma confederación.