¿Qué significa el nombre del balón del Mundial de 2026? Esto simboliza la palabra TRIONDA

La Copa del Mundo del 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, está llena de sorpresas. Además de ser la primera vez que se juegue en tres países y se incremente el número de selecciones participantes de 32 a 48, la pelota en este certamen tiene un protagonismo especial, por eso Trionda representará la grandeza de la competencia deportiva más importante en el planeta.

El balón oficial del Mundial fue presentado el 3 de octubre y está listo para que sea el protagonista de los goles y su particular diseño a llamado la atención de los aficionados. Una águila verde es la representación de México, las estrellas azules hacen alusión a Estados Unidos y una hoja de arce roja es la cuota de Canadá.

Lea también: Mundial 2026: Este sería el grupo más asequible para la Selección Colombia, según el Ranking FIFA

Pero esto no es todo, la tecnología deportiva se adueñó de la esférica, ya que cuenta con innovaciones avanzadas para mejorar el rendimiento. De acuerdo a esto, fue hecho con una superficie para que le dé estabilidad a la hora de estar en el aire, además el relieve de los gráficos mejora la adherencia para al golpearlo, lo que lo hace ideal para escenarios húmedos.

El significado de Trionda

El nombre del balón de fue elegido por la marca deportiva Adidas y la FIFA, para el certamen que iniciará en 191 días. Trionda hace alusión a la unión de los tres países para ser las sedes de la Copa del Mundo, por ello “Tri” se refiere a ello, la unión con “Onda” simboliza esa onda colectiva y la energía de cada uno.

Hasta la fecha se han creado 23 balones exclusivos y diseñados exclusivamente para cada Mundial a lo largo de la historia, desde el año 1930 en la primera edición, contando este reciente pelota.

Le podría interesar: Así será el sorteo del Mundial 2026: cómo se sortean los bombos y posibles rivales de Colombia

Por otra, parte la Selección Colombia ya jugó con este balón en la pasado fecha FIFA del mes de noviembre, donde le ganó 2-1 a Nueva Zelanda y superó 3-0 a Australia en territorio estadounidense. Otro de las fechas más importantes en esta cita orbital es el 5 de diciembre, cuando se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos del Mundial por la FIFA, en Washington D.C.