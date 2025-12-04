¿Quiénes reciben último pago de Renta Ciudadana, Devolución IVA y Colombia Mayor? Consulte listado

El director del Departamento de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez, anunció el comienzo este 4 de diciembre de 2025 del sexto ciclo, que marca el cierre del calendario de pagos de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA.

Lo propio hizo la institución con Colombia Mayor, otro de sus programas clave para la población adulta en estado de vulnerabilidad, el cual, como los antes mencionados, comenzó su ciclo 11 de cierre del año, a partir del pasado primero de diciembre.

¿Quiénes reciben Devolución del IVA y Renta Ciudadana en diciembre?

Del 4 al 21 de diciembre de 2025 se desarrollará el sexto ciclo de ambos programas, con pagos y transferencias realizadas a través del Banco Agrario y su red de aliados para 773.800 hogares, en los que se encuentran 825.700 niños y niñas menores de 6 años.

Renta ciudadana y Devolución del IVA están focalizados para cubrir a las familias con mayor índice de vulnerabilidad de acuerdo a la clasificación del Sisbén IV, de la siguiente manera:

Hogares del Grupo A y sus subgrupos con prioridad en aquellos con niños, niñas menores de 18 años, en dos líneas de intervención: “Valoración del cuidado” (menores de 6 años) y “Colombia sin Hambre” (

Hogares con pobreza moderada, pertenecientes al Grupo B del Sisbén IV.

Para Renta Ciudadana, el acceso a los beneficiarios del Grupo B está condicionado al cumplimiento de logros relacionados con la superación de la pobreza. Adicionalmente, Devolución del IVA atiende en dicho rango a los subgrupos en orden B01, B02, B03 y B04.

Tenga en cuenta que los primeros en recibir la transferencia serán los participantes bancarizados, mientras quienes reciben el pago mediante giro, obtendrán el incentivo a partir del 10 de diciembre. El proceso no requiere de pagos adicionales ni de la participación de intermediarios.

Colombia Mayor 2025: beneficiarios del último pago en diciembre

Los participantes de Colombia Mayor recibirán en el último ciclo (11) del 2025 un incremento que fue anunciado por el presidente Gustavo Petro. Así las cosas, los participantes pasaron de recibir $ 80.000 a $ 230.000. Se espera que 1.6 millones de beneficiarios reciban los pagos, a través de giros o transferencias bancarias.

Vale la pena destacar que el incremento cubre a las mujeres mayores de 60 años y hombre mayores de 65, teniendo en cuenta que los mayores de 70 y 80 años ya los recibían desde el ciclo pasado. En ese sentido, los beneficiarios incluyen las personas que cumplen estos requisitos:

Ser colombiano.

Haber residido en el país durante los últimos diez años.

Tener mínimo tres años menos de la edad que se requiere para pensionarse por vejez (54 años para mujeres y 59 para hombres). Si se solicitó la Anualidad Vitalicia Beps (ingreso cada dos meses), la edad debe ser de 57 años para mujeres y 62 años para hombres.

No contar con rentas o los ingresos suficientes para la subsistencia.

Estar en los grupos A y B y C hasta el subgrupo C1 del Sisbén IV.