Inician pagos de Colombia Mayor, ciclo 11: ¿Quiénes recibirán incremento de $230.000? Fecha límite

El programa de ‘Colombia Mayor’ de Prosperidad Social, anuncio la fechas de pago para el ciclo 11 y el incremento que tendrá en esta nueva fecha. Este proyecto tiene fin ser un apoyo y un modelo de protección para la vejez dirigido a adultos mayores que se encuentran desamparados, sin una pensión o que viven en pobreza extrema.

Para este ciclo, Mauricio Rodríguez anuncio que se realizará un aumento significativo para el monto de mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años pues pasarán de recibir $80.000 COP a $230.000 COP mensuales.

¿Cómo cobrar el subsidio del adulto mayor?

Para recibir el pago de manera correcta y oportuna es importante que todos tengan su información de contacto actualizada. En caso de tener inconvenientes pueden dirigirse a los enlaces municipales del programa en las oficinas regionales de Prosperidad Sociales o en las alcaldías locales.

Fecha de pago ciclo 11 Colombia Mayor

De acuerdo con el comunicado de Prosperidad Social, los pagos iniciarán el 1 de diciembre para las personas que estén bancarizadas.

Por otro lado, el miércoles 3 de diciembre será entregado a las personas que lo reciben por medio de giros y el 16 del mismo mes finalizará el pago del ciclo.

Quiénes recibirán incremento de Colombia Mayor

os requisitos básicos para inscribirse en el programa son:

Ser colombiano y haber residido en el país durante al menos los últimos 10 años.

y haber residido en el país durante al menos los últimos 10 años. Tener tres años menos de la edad de pensión (actualmente 54 años para mujeres y 59 para hombres).

(actualmente 54 años para mujeres y 59 para hombres). Estar registrado en el Sisbén IV , dentro de los grupos de mayor vulnerabilidad (A, B y hasta el subgrupo C1).

, dentro de los grupos de mayor vulnerabilidad (A, B y hasta el subgrupo C1). No contar con ingresos, rentas o pensión que permitan una subsistencia digna.

La inscripción se realiza en la Alcaldía del municipio o distrito, presentando la cédula de ciudadanía original.

Colombia Mayor por cédula: paso a paso para consultar