Inician pagos de Colombia Mayor, ciclo 11: ¿Quiénes recibirán incremento de $230.000? Fecha límite
El departamento de Prosperidad reveló quiénes recibirá este incremento para el mes de diciembre. Todos los detalles los encuentra aquí:
El programa de ‘Colombia Mayor’ de Prosperidad Social, anuncio la fechas de pago para el ciclo 11 y el incremento que tendrá en esta nueva fecha. Este proyecto tiene fin ser un apoyo y un modelo de protección para la vejez dirigido a adultos mayores que se encuentran desamparados, sin una pensión o que viven en pobreza extrema.
Para este ciclo, Mauricio Rodríguez anuncio que se realizará un aumento significativo para el monto de mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años pues pasarán de recibir $80.000 COP a $230.000 COP mensuales.
¿Cómo cobrar el subsidio del adulto mayor?
Para recibir el pago de manera correcta y oportuna es importante que todos tengan su información de contacto actualizada. En caso de tener inconvenientes pueden dirigirse a los enlaces municipales del programa en las oficinas regionales de Prosperidad Sociales o en las alcaldías locales.
Fecha de pago ciclo 11 Colombia Mayor
De acuerdo con el comunicado de Prosperidad Social, los pagos iniciarán el 1 de diciembre para las personas que estén bancarizadas.
Por otro lado, el miércoles 3 de diciembre será entregado a las personas que lo reciben por medio de giros y el 16 del mismo mes finalizará el pago del ciclo.
Quiénes recibirán incremento de Colombia Mayor
os requisitos básicos para inscribirse en el programa son:
- Ser colombiano y haber residido en el país durante al menos los últimos 10 años.
- Tener tres años menos de la edad de pensión (actualmente 54 años para mujeres y 59 para hombres).
- Estar registrado en el Sisbén IV, dentro de los grupos de mayor vulnerabilidad (A, B y hasta el subgrupo C1).
- No contar con ingresos, rentas o pensión que permitan una subsistencia digna.
La inscripción se realiza en la Alcaldía del municipio o distrito, presentando la cédula de ciudadanía original.
Colombia Mayor por cédula: paso a paso para consultar
- Ingresar a la página oficial de Prosperidad Social a través de este link: https://prosperidadsocial.gov.co/
- Luego, cuando esté en el home del portal web de Prosperidad Social, seleccione la opción ‘Consulta de beneficiarios’.
- Posterior a ello, elija el tipo de documento del adulto mayor (cédula de ciudadanía).
- Escriba el número del documento del adulto mayor.
- Por último, de clic en el botón ‘Consultar’.
- Inmediatamente, le indicarán si es beneficiario del programa o si, por el contrario, no lo es.