Cuando vuelven a pagar renta ciudadana: Link del Banco Agrario para consultar el desembolso

Prosperidad Social confirmó que el cuarto ciclo de pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA iniciará el 25 de septiembre y se extenderá hasta el 13 de octubre de 2025.

Así mismo, desde la entidad se dio a conocer el resto del calendario disponible para que los beneficiaros puedan estar al tanto de los pagos que se avecinan durante el resto de este año 2025.

El ciclo de transferencias corresponde al cuarto del año y beneficiará a familias en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y pobreza extrema. En esta jornada se entregarán más de 260.680 millones de pesos, con un enfoque prioritario hacia hogares con menores de 6 años y hacia familias con personas con discapacidad que requieren cuidador.

Link del Banco Agrario para verificar el desembolso

El Banco Agrario de Colombia, junto con su red de aliados, será el operador encargado de la dispersión de los recursos. Los pagos se realizarán tanto a través de cuentas bancarias como mediante giros, dependiendo de la modalidad asignada a cada hogar.

Para realizar la respectiva consulta del pago o si desea conocer si usted puede ser beneficiario del subsidio, puede ingresar al siguiente Link:

https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/Consulta.aspx

Requisitos para recibir el pago

Es importante recordar que este ciclo de Renta Ciudadana es condicionado, lo que significa que las familias deben haber cumplido con una serie de requisitos definidos por Prosperidad Social:

Aseguramiento en salud de todos los miembros del hogar.

de todos los miembros del hogar. Matrícula escolar para niños, niñas y adolescentes entre 5 y 18 años.

para niños, niñas y adolescentes entre 5 y 18 años. Esquema completo de vacunación para los menores de 6 años.

Los hogares que no cumplieron con estas condiciones no recibirán el pago en este ciclo. Además, Prosperidad Social aclaró que las transferencias no son acumulables, por lo que quienes no cobren en el tiempo establecido perderán el beneficio correspondiente a esta entrega.

¿Quiénes reciben Renta Ciudadana?

Según cifras oficiales, este ciclo cubrirá a 774.823 hogares en todo el país, que incluyen a más de 851.294 niños y niñas de primera infancia y 50.868 hogares en pobreza extrema con personas con discapacidad.

El Gobierno nacional ha destacado que estas transferencias hacen parte de la política de protección social que busca reducir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de las familias más vulnerables.

Integración con Devolución del IVA

Con este ciclo, según lo dicho por Prosperidad Social, se busca que haya cada vez más un proceso de armonización entre Renta Ciudadana y Devolución del IVA, establecido en el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.

Los principales objetivos de esta integración son:

Optimizar el uso de los recursos públicos.

Mejorar la identificación de beneficiarios.

Ampliar la cobertura de la política social.

Garantizar entregas más oportunas y complementarias.

