Familias que recibirán últimos pagos de Renta Ciudadana este 2025: Serán 6 ciclos en diciembre

En 2025, el programa ‘Renta Ciudadana’ consolidó un esquema de seis ciclos de pago distribuidos entre mayo y diciembre, de los cuales los ciclos 5 y 6, efectuados en noviembre y diciembre respectivamente, cerrarán el calendario anual.

Por medio de esta estructura, se pudo mantener un flujo constante de acompañamiento económico para los hogares en mayor situación de vulnerabilidad, priorizando a quienes se encuentran en los grupos A y B del Sisbén IV, considerados con los niveles más altos de pobreza y necesidad.

Adicionalmente, vale la pena resaltar que la intervención central del programa, conocida como ‘Valoración del Cuidado’, mantuvo su enfoque en apoyar a los hogares que requieren mayor protección por su composición familiar.

Entre ellos se incluyen familias con niños menores de 6 años, hogares donde viven personas con discapacidad que necesitan apoyo permanente y unidades familiares encabezadas por un solo padre, madre o cuidador, cuya carga económica suele ser significativamente mayor.

Los desembolsos continuaron realizándose a través del Banco Agrario y su red de aliados autorizados, con montos diferenciados según la región, las características del hogar y las condiciones sociales priorizadas por la estrategia.

¿Quiénes recibirán el ciclo 5, programado para noviembre de 2025?

El ciclo 5 de ‘Renta Ciudadana’ está programado para la segunda semana de noviembre de 2025 y se distribuirá de manera progresiva, siguiendo los listados definidos por el Departamento para la Prosperidad Social.

En esta fase, como se mencionó anteriormente, los recursos se dirigirán principalmente a los hogares clasificados en el grupo A del Sisbén IV, identificados como en pobreza extrema, así como a las familias adscritas a la línea de intervención ‘Valoración del Cuidado’, que incluye hogares con niños pequeños, personas con discapacidad o jefaturas monoparentales.

Durante el 2025, las limitaciones presupuestales llevaron al Gobierno a reforzar la focalización en los núcleos más afectados por la precariedad económica.

De esta manera, la priorización se concentra en quienes cumplen estrictamente los criterios socioeconómicos establecidos por el programa, garantizando que los apoyos lleguen a quienes más los necesitan.

Aunque no existe un listado público con los nombres de los beneficiarios, cada hogar puede consultar su elegibilidad y estado de pago de manera individual. También están habilitados los canales oficiales del DPS y las plataformas del Banco Agrario, que permiten verificar la información de forma segura y actualizada.

¿Cómo se definirá quién recibe el ciclo 6 de diciembre de 2025?

Frente al ciclo 6 de Renta Ciudadana, que corresponde al último pago del año, será entregado en diciembre de 2025 siguiendo los mismos criterios de selección establecidos por el programa.

Para recibir el pago, cada hogar debe mantener un registro activo dentro de la base oficial del DPS. Se espera que este ciclo se entregue a mediados de diciembre de 2025, aunque todavía no hay fechas oficiales confirmadas.

Finalmente, tenga en cuenta que las notificaciones se realizarán mediante mensajes de texto y plataformas digitales, donde cada familia podrá verificar su estado y fecha asignada de cobro. La inclusión definitiva en el ciclo dependerá de la validación final del DPS y del cumplimiento de los requisitos vigentes, entre ellos la actualización de datos y la permanencia dentro de los criterios de focalización determinados.