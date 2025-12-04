Ministro de Defensa rechaza ataques a Angie Rodríguez: “Eso no lo vamos a permitir”

A través de redes sociales, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó su rechazo e indignación frente a los ataques realizados a la casa de los padres de Angie Rodríguez, la saliente directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).

El ministro, expresa que lo ocurrido es “un ataque que deberá ser objeto de una investigación inmediata y rigurosa, en la cual brindaremos todo nuestro apoyo y capacidades institucionales”.

De igual manera, anunció que le ha ordenado a la Policía Nacional para que actúe “con celeridad y con rigor para esclarecer plenamente lo ocurrido, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia” de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación.

El funcionario público ofreció una recompensa de hasta mil millones de pesos por información que permita “evitar cualquier atentado contra líderes políticos, sociales y otros liderazgos, así como contra sus familias”.

“Quien atenta contra un dirigente o líder, cualquiera sea su ideología o posición política, ataca directamente nuestra democracia y el Estado Social de Derecho. Eso no lo vamos a permitir” resalta el ministro.

También se refirió en otra de sus publicaciones al senador Alejandro Carlos Chacón, quien denunció seguimientos, amenazas en su contra y una supuesta orden de asesinato por, según el senador, un pronunciamiento que hizo sobre el denominado Cartel de los Soles. Ofreciendo el mismo monto de mil millones de pesos de recompensa.

El ministro Sánchez termina haciendo un llamado a la ciudadanía para que suministre la información que permita “salvar vidas”, dando la tranquilidad de que todo aviso que se dé a las autoridades será manejado con absoluta reserva.