VIDEO | Este fue el momento en que hombres entraron a la casa de los padres la directora del DAPRE

Cámaras de seguridad captaron el momento en el que cinco hombres entraron a la casa de los padres de la saliente directora del Dapre, Angie Rodríguez , el pasado 21 de noviembre a las 2 de la madrugada.

La casa ubicada en la localidad de Rafael Uribe Uribe , fue violentada por los hombres para poder entrar. Los videos muestran cuando salen, sin prisa, cinco personas con sus rostros tapados, vestidos con ropa oscura, uno de ellos con ruana y otro hasta con tapabocas, pasadas las 3 de la mañana.

“Durante la hora y 12 minutos que los cinco hombres estuvieron atentando contra mi casa no se llevaron ningún objeto, salvo una bolsa azul con documentos personales que podrían ser mal utilizados a través de más montajes de los que he sido víctima ”, aseguró la saliente funcionaria.

Sin embargo, algo que preocupa realmente a Rodríguez es que robaron algunas monedas que su hijo guardaba en alcancías marcadas con su nombre.

“Para expertos en temas de seguridad, eso es un hecho que configura una amenaza y un ataque directo contra mi hijo”, resaltó la saliente directora.

La vivienda también sufrió daños en las chapas, puertas, ventanas, muebles y elementos personales.

Imágenes muestran también cómo quedó el interior de la casa; con libros, documentos, libretos, entre otros objetos desordenados.

“Debido a las características de los daños ocasionados se presume que estarían en la búsqueda de documentos o elementos que están relacionados con mis funciones en los cargos que he tenido designada por el presidente ”, sostuvo.

Estos hechos ya están siendo investigados por la SIJIN y ya fue interpuesta la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, para que se esclarezcan lo más pronto posible.

Asimismo, Rodríguez solicitó protección especial tanto para sus padres como para su hijo.