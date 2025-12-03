Senador Chacón denuncia seguimientos y amenazas de muerte en su contra: Esto fue lo que dijo

El senador del Partido Liberal, Alejandro Carlos Chacón, denunció seguimientos en su contra y que, incluso, habrían ordenado su asesinato, por un pronunciamiento que hizo sobre el denominado Cartel de los Soles en la plenaria del Senado.

De acuerdo con el congresista, la información la habría recibido por parte de un veedor público, a quien dice le harían informado que un frente del ELN estaría detrás, dichos seguimientos se han hecho tanto en Bogotá como en Cúcuta.

“Un señor veedor públicamente, relaciona una fuente que le llega a él al parecer oficial, y aquí viene el mensaje señores generales y señores fiscalía, donde dice que ya hay un frente urbano del ELN que desde Venezuela con políticos en Colombia ordenaron mi asesinato o aquí en Bogotá o en la ciudad de Cúcuta”.

A propósito, el senador Chacón hizo un llamado a las autoridades para que verifiquen la información que está denunciando e indicó que la UNP ya reforzó su esquema de seguridad.

“Me autorizaron tener la ampliación para mi núcleo familiar, si en ocasiones la requiero, y pues ampliaron a una unidad más. Yo considero que más que la seguridad nuestra, es que las averiguaciones tienen que continuar, Esto no puede seguir pasando. Que en el Congreso de la República nosotros opinemos. Que en el Congreso de la República, como nos corresponda, hagamos debates de control político y después en la calle el narcotráfico, las bandas, los delincuentes, nos amedranten en la política, por lo que decimos. Eso no puede seguir pasando”.

Agregó el senador Alejandro Carlos Chacón que no se puede volver a repetir lo que ocurrió en contra del senador asesinado, Miguel Uribe Turbay, por hacer un “simple pronunciamiento”.