La Agencia Nacional de Minería negó la prórroga del título minero de Quebradona en Jericó y Támesis

Jericó, Antioquia

La Agencia Nacional de Minería (ANM) negó la cuarta solicitud de prórroga solicitada por Minera de Cobre Quebradona S.A.S. para continuar la etapa de exploración del título minero ubicado en Jericó y Támesis, en el Suroeste de Antioquia.

La decisión se basó en un análisis técnico y jurídico que evidenció falta de gestión por parte de la empresa para obtener la viabilidad ambiental, así como debilidades en el relacionamiento social con las comunidades del área de influencia.

La Agencia Nacional de Minería (ANM) negó la solicitud de prórroga presentada por la empresa Minera de Cobre Quebradona S.A.S. para la etapa de exploración del título minero ubicado en los municipios de Jericó y Támesis, Antioquia.



La decisión se adoptó tras un análisis técnico… — AgenciaNaldeMinería (@ANMColombia) December 3, 2025

Una exploración minera de 18 años

La ANM recordó que desde 2016 la compañía, filial de la multinacional AngloGold Ashanti, ha presentado tres solicitudes de prórroga que suman nueve años adicionales, y que esta era la cuarta petición. No obstante, el nuevo Estudio de Impacto Ambiental continúa pendiente de radicación, proceso que permanece archivado en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

El estudio también determinó que el título minero se encuentra dentro de la Zona de Reserva Temporal de Recursos Naturales Renovables en el Suroeste Antioqueño, reglamentada hace pocas semanas mediante la Resolución 855 de 2025 del Ministerio de Ambiente. Esta área protegida abarca Jericó, Támesis, Valparaíso, Santa Bárbara, Fredonia y La Pintada.

Tras evaluar las condiciones técnicas, ambientales y sociales, la ANM resolvió negar la prórroga y reiteró que esta decisión se enmarca en los lineamientos de la “Minería con Propósito”, orientada a proteger la biodiversidad, garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y fortalecer la participación de las comunidades.

“Con base en estas consideraciones, y tras evaluar las condiciones técnicas, ambientales y sociales, la ANM resolvió negar la prórroga solicitada, reafirmando su compromiso con el cumplimiento estricto de la normativa ambiental y la estabilidad social del territorio”, señala el comunicado.