Minera Quebradona pidió prórroga de exploración en Jericó y la ANM negó suspensión de obligaciones

Jericó, Antioquia

La Agencia Nacional de Minería tomó nuevas decisiones sobre la Minera de Cobre Quebradona S.A.S. En un comunicado anunció que negó la solicitud para suspender las obligaciones derivadas del título minero otorgado, para realizar labores de explotación en Jericó y Támesis, en el suroeste de Antioquia.

La Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM explicó que Quebradona presentó este año dos solicitudes simultáneas: una para prorrogar la etapa de exploración y otra para suspender sus obligaciones contractuales. Sin embargo, la entidad advirtió que ambas peticiones resultan jurídicamente contradictorias.

De acuerdo con la resolución emitida el 20 de octubre, “la contradicción se hace evidente cuando, luego de radicar una petición para suspender obligaciones contractuales, el mismo concesionario solicita la prórroga de la etapa de exploración, como sucede en el presente caso”.

En Colombia, las obligaciones en un título minero son los compromisos técnicos, económicos, sociales y ambientales que debe cumplir la empresa titular para obtener y mantener el permiso del Estado de explorar y explotar los recursos minerales en un territorio. Estas incluyen desde la ejecución de trabajos exploratorios y reportes técnicos, hasta el pago de contraprestaciones económicas y el cumplimiento de medidas ambientales y sociales establecidas en el contrato de concesión.

Una exploración minera de 18 años

Quebradona lleva 18 años en fase de exploración en la zona de Jericó y Támesis, aunque veedores ambientales del territorio han alertado que la ley permite un máximo de 11 años para esta etapa, plazo que habría vencido en 2018. A pesar de ello, la empresa ha obtenido tres extensiones de tiempo: las primeras otorgadas por la Gobernación de Antioquia en 2016 y 2021, y la tercera avalada por la ANM en 2024, con vigencia hasta diciembre de 2025.

El pasado 5 de septiembre, Quebradona radicó una nueva petición de prórroga, al parecer por dos años más. Esa es la segunda solicitud a la que se refiere la ANM en su reciente resolución y sobre la cual aún no se ha tomado una decisión definitiva.

Mientras tanto, la negativa a suspender las obligaciones significa que la empresa debe seguir gestionando y pagando sus compromisos mineros, en tanto se define si se le concede o no una nueva extensión de la etapa de exploración, un hecho que mantiene la expectativa en los municipios de Jericó y Támesis, donde el proyecto sigue siendo motivo de debate social y ambiental.