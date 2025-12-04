Choque por presencia de Wilmar Mejía suspende sesión del CSU de la UdeA

Yo solo soy un peón en este montaje contra la DNI y Gustavo Petro: Wilmar Mejía

Medellìn, Antioquia

La reunión del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de Antioquia, citada para este miércoles, tuvo que ser suspendida después de una fuerte discusión entre el secretario de Desarrollo Económico de Antioquia, Manuel Naranjo, quien actúa como delegado del gobernador, y Wilmar de Jesús Mejía, delegado del presidente de la República. La confrontación estalló cuando apenas se abordaba el segundo punto del orden del día, impidiendo avanzar en la agenda.

Según conoció Caracol Radio, el delegado del gobernador pidió la palabra para expresar su desacuerdo con la presencia de Mejía, involucrado en el escándalo de presuntos nexos con disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá. Su intervención desencadenó un cruce de palabras que alteró por completo la sesión.

Aunque la semana pasada Mejía había asegurado a este medio que evaluaba su renuncia al CSU, hoy decidió mantenerse en la mesa. Varios delegados intentaron que ambos pronunciamientos se dejaran para el final, pero la tensión fue incontrolable.

El quórum se rompe y varios delegados se retiran

La discusión llevó a que los delegados estudiantiles abandonaran la mesa. Luego se retiraron el representante de los exrectores, Jaime Restrepo Cuartas; el delegado del sector productivo; el representante de las directivas; y el delegado del gobernador. Con solo cuatro de los nueve miembros presentes, la reunión tuvo que ser suspendida de inmediato.

Desde redes sociales, los delegados estudiantiles rechazaron lo ocurrido, asegurando que la sesión terminó dominada por posiciones políticas y no por los temas urgentes que enfrenta la universidad. La representante de los docentes también lamentó que la discusión impidiera avanzar en una agenda crucial.

Una crisis financiera que no pudo discutirse

El punto más importante de la jornada era el estado financiero de la UdeA, que enfrenta un déficit cercano a $130.000 millones. Esta situación podría impedir el pago de la prima, la última quincena del año y compromisos laborales inmediatos, según alertaron fuentes internas.

La suspensión dejó sin presentación el plan de contingencia preparado por la administración, clave para definir cómo afrontar las próximas semanas, consideradas de mayor presión financiera.

“Lo ocurrido hoy en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia deja abiertas profundas inquietudes sobre la verdadera prioridad que se le está dando a nuestra universidad en un momento tan delicado como el que atravesamos. Dolorosamente, las tensiones políticas parecen imponerse sobre la responsabilidad colectiva de proteger el futuro del principal centro académico e investigativo del departamento. La suspensión de la sesión, tras la pérdida del quórum por el retiro de cinco integrantes, impidió abordar temas urgentes como el cierre financiero de 2025 y la falta de recursos para cumplir con los pagos a proveedores, empleados y docentes, situación que hará necesaria una priorización y un escalonamiento de pagos entre diciembre y enero. También quedó en el aire la discusión sobre el presupuesto del próximo año, que es fundamental para garantizar la estabilidad institucional·, dijo Maria Isabel Duque, representante de los docentes.

Mejía no pudo leer el comunicado que tenía preparado

Aunque Wilmar de Jesús Mejía había anunciado que hoy leería un comunicado durante el CSU, la sesión se levantó antes de llegar al punto donde tendría la palabra. Su presencia —en medio de los cuestionamientos por presuntos nexos con las disidencias— fue precisamente el detonante del choque que frustró la reunión.

La Universidad no ha informado cuándo será reprogramada la sesión ni cómo se resolverá, con urgencia, la situación financiera que amenaza el normal funcionamiento de la institución.