La policía ha incautado más de 400 kilos de pólvora en la temporada de fin de año en Antioquia

Antioquia

La pólvora sigue encendiendo las alertas de las autoridades en Antioquia. Entre noviembre y los primeros días de diciembre, la Policía ha impuesto 45 comparendos a personas sorprendidas manipulándola indebidamente en 27 municipios del departamento, sin incluir el Valle de Aburrá.

La situación se agravó con el fin de año: entre el 1 y el 2 de este mes se impusieron 23 comparendos, una cifra que supera los reportados durante los 30 días de noviembre, llegando a los 442 kilos de pirotecnia incautada.

El coronel Óscar Rico, el comandante de la Policía Antioquia, explicó que, tras conocerse los casos de uso indebido, se activan operativos para decomisar el material e intervenir puntos de venta irregular de pirotecnia en los municipios.

“Se procede con la incautación de pólvora o pirotecnia si no tiene los permisos respectivos y la imposición de un comparendo por afectación a la convivencia”, señaló el comandante de la Policía en Antioquia.

Los municipios con más comparendos entre noviembre y diciembre son La Ceja (4), Rionegro (4), El Bagre (3), Betulia (3), Segovia (3), Andes (2), La Unión (2), Santa Bárbara (2), Sonsón (2), Fredonia (2), Amagá (2) e Ituango (2), entre otros.

En estas fechas, las autoridades hallaron a seis menores de edad manipulando pólvora. En estos casos, se activaron procesos disciplinarios contra los padres de familia, a quienes se les pide reforzar la supervisión y prevención para evitar emergencias.

Llamado a la prevención

Las autoridades recordaron que el uso inadecuado de pólvora no solo implica sanciones económicas, sino también graves riesgos para la integridad de las personas y la seguridad comunitaria.

Hasta la fecha, 29 personas han resultados lesionadas por el uso de la pólvora en las festividades navideñas, dos de los casos han resultados en amputación.