Gobierno Petro pide a Estados Unidos que informe quién es el #3 en el caso Odebrecht

JUDICIAL

El ministro deJusticia Andrés Idárraga, mediante una carta solicitó a la fiscal General de los Estados Unidos, Pamela Bondi, y al Juez jefe de la Corte para el Distrito de Maryland, informar a Colombia quién es el funcionario #3 en el caso de corrupción de Odebrecht.

El ministro Idárrga, indicó en la misiva que esa información sea enviada al ministerio de Justicia, o en su defecto, que se lo informe a la fiscal General de Colombia, para que, a través de ella, el país sepa quién estuvo detrás de uno de los casos de corrupción más graves en Colombia y Suramérica.

“Para el Gobierno de Colombia, en términos de verdad y lucha contra la corrupción, resulta fundamental la individualización de la persona referida como “Funcionario Colombiano 3”, beneficiaria de pagos corruptos, máxime cuando en el texto del Acuerdo se precisa que su identidad es conocida por las autoridades competentes de los Estados Unidos de América”.

#JUDICIAL | El gobierno Petro solicitó a Estados Unidos que informe quién es “el colombiano número 3″ en el escándalo de Odebrecht. El @MinjusticiaCo Andrés Idárraga @Aidarragaf envió la solicitud a la fiscal de Estados Unidos, Pamela Bondi.@andresGgaitan

Vía… pic.twitter.com/yPepDnT6wZ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 4, 2025

El gobierno colombiano solicitó toda la documentación procesal que tiene la justicia estadounidense y que soporta la participación del involucrado, esa información se solicitó desde hace tres años y a la fecha no hay respuesta.