Fiscalía pide archivar investigación contra exministra Cecilia Álvarez por escándalo Odebrecht

JUSTICIA

Al despacho del magistrado Jorge Emilio Caldas y un día antes de la acusación formal ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General retiró el escrito de acusación contra la exministra Cecilia Álvarez, por el delito de interés en la celebración de contratos en el escándalo relacionado con la multinacional Odebrecht.

A Álvarez, exministra del Gobierno de Juan Manuel Santos, se le señala por el favorecimiento para la construcción de un tramo del proyecto de la Ruta del Sol a dicha multinacional brasileña.

No obstante, con esta determinación de la Fiscalía de retirar el escrito de acusación, el proceso contra la exministra podría terminar, pues tambien se está soliictando precluir la investigación.

Cabe resaltar que en dicho escrito que fue retirado, el ente acusador aseguraba que la exfuncionaria habría desconocido las normas contractuales, la jurisprudencia y un concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado.

Según el escrito de acusación, la exministra no impidió que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad adscrita al Ministerio de Transporte, realizara dos adiciones improcedentes que permitieron al Consorcio Ruta del Sol, del que hacía parte Odebrecht, asumir la construcción del nuevo trayecto sin que mediara un proceso de contratación en el que concurrieran varios oferentes.