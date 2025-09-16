Política

Jorge Glass, condenado por corrupción, obtiene ciudadanía colombiana y Petro reclama su entrega

El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas está cumpliendo una condena por corrupción.

El presidente Gustavo Petro sorprendió este martes con la noticia de Jorge Glass, el exvicepresidente de Ecuador condenado a 13 años de cárcel tras haber sido el responsable de la malversación de fondos públicos durante el proceso de reconstrucción de las zonas más afectadas por el terremoto del 2016, así como por vínculos con el caso de corrupción de Odebrecht.

