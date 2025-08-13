La ANI se opone al cierre de la investigación en la Corte contra la exministra Cecilia Álvarez

JUSTICIA

Caracol Radio conoció en Primicia la solicitud que hizo la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a la Corte Suprema de Justicia para que suspenda el proceso que se sigue contra la exministra de Transporte, Cecilia Álvarez, mientras se toma una determinación sobre el posible cierre del caso.

La solicitud de la ANI se hace un día después de que la Fiscalía retirara el escrito de acusación y solicitara precluir la investigación por presunta insuficiencia probatoria en el caso que vincula a Álvarez con supuestos favorecimientos a la multinacional brasileña Odebrecht.

Indica la entidad encargada de los proyectos viales del país que es necesario conocer todas las actuaciones en el proceso con el objetivo de ejercer sus derechos como víctima.

“Este hecho genera una urgencia impostergable para que la ANI, como entidad posiblemente afectada, acceda de manera inmediata a la totalidad de las actuaciones procesales, desde el inicio de la investigación hasta la etapa actual, a fin de evaluar la procedencia de ejercer sus derechos como víctima, conforme a lo estipulado en los artículos 11, 137 y 344 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004)“, indicó la ANI.

¿Por qué la ANI sería víctima en el proceso?

De acuerdo con el escrito inicial de la Fiscalía presentado en el 2023, Álvarez en calidad de ministra de Transporte del gobierno de Juan Manuel Santos, habría avalado adiciones contractuales (otrosíes 3 y 6) al contrato de Ruta del Sol II, valuadas en aproximadamente 1,2 billones de pesos que no fueron revisadas por la ANI.

Según lo señalado por la Fiscalía General, se habrían ejecutado esas adiciones sin las autorizaciones preceptivas del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) y del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes).

Las solicitudes de la ANI a la Corte