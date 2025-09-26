Corte confirma condena para expresidente de Corficolombiana por el escándalo de Odebrecht

JUSTICIA

Con ponencia del magistrad Hugo Quinterio Bernate, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 11 años y 9 meses de prisión para José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana y Grupo Aval por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos en el caso de corrupción de Odebrecht.

El expresidente de Corficolombiana, fue acusado de ofrecer sobornos a funcionarios públicos para que Odebrecht pudiera quedarse con el proyecto Ruta del Sol II en 2009.

Para la Fiscalía, Melo Acosta, habría “conocido” y “avalado” el pago de una coima de 6,5 millones al exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, (quien en su momento fue el encargado del llamado INCO -ahora ANI-), para beneficiar a la constructora en la adjudicación del proyecto de la Ruta del Sol II.

“Se hicieron pagos de sobornos para beneficiar a Odebrecht y a Episol, filial de Corficolombiana en cabeza de Melo Acosta, adjudicación llevada a cabo por el exviceministro García Morales, pagos exigidos a José Luiz Bueno Junior presidente de Odebrecht en Colombia”, señaló la Fiscalía en su momento.

José Elías Melo está en libertad condicional

Cabe resaltar que en este caso, el juzgado 14 con función de Conocimiento de Bogotá le otorgó la libertad al expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo Acosta.

Según confirmó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Melo, salió de la cárcel La Picota el pasado sábado 26 de octubre, tras cumplir las tres quintas partes de su condena de 11 años y 9 meses de prisión.