EMCALI anuncia mantenimientos que afectarán varios barrios de Cali este 4 de diciembre

Suspensión de agua en Aguablanca, El Prado y Las Acacias.

Este jueves 4 de diciembre, EMCALI realizará un cierre por optimización de redes en los barrios Aguablanca, El Prado y Las Acacias.

La suspensión del servicio se extenderá entre las 8am. hasta las 10pm., desde la calle 18 hasta la 30, entre las carreras 23 y 29. Para mitigar el impacto en la comunidad, la empresa dispondrá de carrotanques en la zona afectada.

Adicionalmente, se efectuarán reparaciones de acueducto en los barrios:

Caldas (Carrera 68 # 2C–04).

Belén (Calle 1B Oeste # 39A–21).

Y Santa Mónica Residencial (Calle 25N con Avenida 8N).

Cambios de postes y cortes de energía en el oriente y la ladera

En el componente eléctrico, EMCALI adelantará la modernización de la red con el cambio de siete postes de concreto en el circuito Pondaje, a la altura de la diagonal 71A con 26L en Ricardo Balcázar.

Por estas maniobras, el servicio de energía estará suspendido entre las 8am. y las 4p.m. También se instalará cable ecológico en las zonas del circuito:

Zona Urbana:

Chiminangos (Calle 56 entre carreras 1B y 1D), comuna 5.

Zona rural:

Y en el sector San Antonio del corregimiento La Elvira (circuito Km 18).

Estas labores requerirán cortes de energía desde las 7am. hasta las 5pm.

Reparación de luminarias y mantenimiento del Canal Oriental

Las cuadrillas de alumbrado público intervendrán luminarias en distintos barrios de la ciudad:

18 en Pasoancho

17 en Bochalema

17 en Valle del Lili

17 en El Caney

14 en Calipso

11 en Mariano Ramos

10 en El Guabal

Asimismo, el área de alcantarillado continuará con la limpieza y mantenimiento del Canal Oriental, a la altura del barrio Antonio Nariño, con el fin de prevenir taponamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias.