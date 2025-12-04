EMCALI anuncia mantenimientos que afectarán varios barrios de Cali este 4 de diciembre
Habrá cortes de agua, energía y reparaciones de luminarias en distintos puntos de la ciudad durante la jornada.
Este jueves 4 de diciembre, EMCALI realizará un cierre por optimización de redes en los barrios Aguablanca, El Prado y Las Acacias.
La suspensión del servicio se extenderá entre las 8am. hasta las 10pm., desde la calle 18 hasta la 30, entre las carreras 23 y 29. Para mitigar el impacto en la comunidad, la empresa dispondrá de carrotanques en la zona afectada.
Adicionalmente, se efectuarán reparaciones de acueducto en los barrios:
Más información
- Caldas (Carrera 68 # 2C–04).
- Belén (Calle 1B Oeste # 39A–21).
- Y Santa Mónica Residencial (Calle 25N con Avenida 8N).
Cambios de postes y cortes de energía en el oriente y la ladera
En el componente eléctrico, EMCALI adelantará la modernización de la red con el cambio de siete postes de concreto en el circuito Pondaje, a la altura de la diagonal 71A con 26L en Ricardo Balcázar.
Por estas maniobras, el servicio de energía estará suspendido entre las 8am. y las 4p.m. También se instalará cable ecológico en las zonas del circuito:
Zona Urbana:
- Chiminangos (Calle 56 entre carreras 1B y 1D), comuna 5.
Zona rural:
- Y en el sector San Antonio del corregimiento La Elvira (circuito Km 18).
Estas labores requerirán cortes de energía desde las 7am. hasta las 5pm.
Reparación de luminarias y mantenimiento del Canal Oriental
Las cuadrillas de alumbrado público intervendrán luminarias en distintos barrios de la ciudad:
- 18 en Pasoancho
- 17 en Bochalema
- 17 en Valle del Lili
- 17 en El Caney
- 14 en Calipso
- 11 en Mariano Ramos
- 10 en El Guabal
Asimismo, el área de alcantarillado continuará con la limpieza y mantenimiento del Canal Oriental, a la altura del barrio Antonio Nariño, con el fin de prevenir taponamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias.