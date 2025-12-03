Cali recibe a las futuras estrellas del ajedrez en el Sudamericano Juvenil 2025

Cali se prepara para convertirse, una vez más, en epicentro del deporte internacional. Desde este 5 y hasta el 12 de diciembre, el Velódromo Alcides Nieto Patiño será el escenario del Festival Sudamericano de Ajedrez de la Juventud 2025.

Este evento deportivo reunirá a cerca de 800 jugadores provenientes de los 10 países de la región, acompañados por entrenadores, delegados y familias que elevarán a casi 2.000 las personas que vivirán esta semana de competencia en la capital vallecaucana.

El presidente de la Federación Colombiana de Ajedrez, Weymar Fernando Muñoz Muñoz, destacó que este campeonato es uno de los hitos del calendario continental y representa un nuevo paso en la consolidación del país como sede de grandes eventos internacionales.

“Es un torneo que nos fue otorgado por la Confederación de Ajedrez para las Américas hace dos años, y llega después de un ciclo muy fuerte en el que organizamos el Subzonal en Medellín y la Olimpiada Mundial en Barranquilla. Este festival es el cierre perfecto para 2025”, explicó.

Las delegaciones de Ecuador, Perú y Venezuela serán algunas de las más numerosas, aunque todas las federaciones de Sudamérica confirmaron su participación.

Muñoz, sin embargo, también fue claro sobre los desafíos de montar un certamen de esta magnitud. “Nosotros los deportes, como el ajedrez, que no son vistos por la empresa privada, pues ocupamos el sector público... entonces el ajedrez es un deporte que en este momento no ha recibido respaldo para este evento”, afirmó.

Las inscripciones para los ajedrecistas colombianos cerrarán el día de hoy, 3 de diciembre, con títulos en disputa como IM, FM, MC, WIM y WFM. Paralelamente se realizará un Curso de Preparación para Profesores – Instructor FIDE, impartido por el reconocido formador Francisco Javier Cruz Arce, con una jornada virtual el 5 de diciembre.

Con todo listo para el inicio, Cali se alista para recibir a los mejores talentos juveniles del continente en una semana que promete competencia de alto nivel, impacto económico y un importante mensaje sobre el papel del deporte en la formación integral de la juventud.