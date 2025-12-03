Cali

Una menor fallecida y dos heridos, dejó accidente de tránsito entre seis vehículos en la vía al mar

Tres tractocamiones, una campero, una camión cisterna y un automóvil, los involucrados

La menor de 17 años fallecida, quedo atrapada en un automóvil que fue impactado pro dos tractocamiones.

El accidente se registró en la vía Buga - Buenaventura, a la altura del sector de Córdoba, que dejó una mejor de 17 años fallecida y dos personas más heridas.

Los vehículos se encontraban estacionados sobre el carril en pare y siga, sentido Buga - Buenaventura.

El hecho se registró cuando el camión cisterna, de placas ZNL-306, color Blanco, impacta al campero o JEP de placas VKG-548, color rojo, conducido por Apolinar Méndez Pérez, que transitaba sentido Buga - Buenaventura.

Posteriormente impatacta a un tractocamión de placas UYV-698, color Azul, conducido por Elver Ocampo y este impacta al automóvil de placas KWQ-684, color Blnaco, que transportaba dos personas de sexo Femenino una mujer adulta y una niña, que quedaron atrapadas, en donde la menor muere en el interior del vehículo.

Así mismo, el tractocamión colisiona a otro tractocamión de placas TDS-694, Color Blanco, conducido por Jorge Gregorio Marroquín Rodas y este se estrella con otro tractocamión de placas SQZ-320, color Amarillo.

Este accidente de tránsito se presentó cerca a la entrada del distrito portuario.

