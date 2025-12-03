Una menor fallecida y dos heridos, dejó accidente de tránsito entre seis vehículos en la vía al mar

La menor de 17 años fallecida, quedo atrapada en un automóvil que fue impactado pro dos tractocamiones.

El accidente se registró en la vía Buga - Buenaventura, a la altura del sector de Córdoba, que dejó una mejor de 17 años fallecida y dos personas más heridas.

Los vehículos se encontraban estacionados sobre el carril en pare y siga, sentido Buga - Buenaventura.

El hecho se registró cuando el camión cisterna, de placas ZNL-306, color Blanco, impacta al campero o JEP de placas VKG-548, color rojo, conducido por Apolinar Méndez Pérez, que transitaba sentido Buga - Buenaventura.

Posteriormente impatacta a un tractocamión de placas UYV-698, color Azul, conducido por Elver Ocampo y este impacta al automóvil de placas KWQ-684, color Blnaco, que transportaba dos personas de sexo Femenino una mujer adulta y una niña, que quedaron atrapadas, en donde la menor muere en el interior del vehículo.

Así mismo, el tractocamión colisiona a otro tractocamión de placas TDS-694, Color Blanco, conducido por Jorge Gregorio Marroquín Rodas y este se estrella con otro tractocamión de placas SQZ-320, color Amarillo.

Este accidente de tránsito se presentó cerca a la entrada del distrito portuario.