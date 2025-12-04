Cuatro detenidos en distintos barrios de Medellín por abusos a niñas y violencia intrafamiliar

Medellín, Antioqua

Una ofensiva conjunta entre dejó como resultado la captura de cinco personas implicadas en hechos de violencia sexual y violencia intrafamiliar, cometidos en distintos sectores de la ciudad.

En el oriente, en el barrio Buenos Aires, fue detenido un hombre de 31 años investigado por someter a abusos continuados a su hijastra de 13 años, situación que incluso habría derivado en un embarazo; incluso la menor habría sido intimidada para evitar que denunciara lo ocurrido.

Por otro lado, en Laureles las autoridades llegaron hasta la vivienda de un músico de 32 años, señalado de aprovechar la ausencia de su esposa durante sus turnos nocturnos de trabajo para violentar sexualmente a su hija de 7 años.

Otro de los procedimientos se desarrolló en Los Colores, donde cayó un trabajador de una estación de gasolina acusado de abusar de sus dos hijas, de 12 y 9 años, en una casa del sector de Acevedo. El hombre ya tenía antecedentes por custodia arbitraria.

El operativo también permitió la captura, en San Joaquín, de un conductor de 32 años requerido por violencia intrafamiliar agravada. De acuerdo con las autoridades, se trata de un agresor reincidente que ejercía maltrato físico, psicológico, económico contra su esposa, a quien incluso llegó a herir con arma blanca. Su historial registra más de 14 antecedentes por hechos similares.

“Seguiremos actuando con contundencia, acompañando a las víctimas y trabajando también de la mano articulada con todas las instituciones. Quien atente contra ellos tendrá nuestra persecución” expresó el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.

La Administración Distrital reiteró además que Medellín mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.