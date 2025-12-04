Ejército desmanteló siete laboratorios del Clan del Golfo para procesar coca en San Carlos

San Carlos, Antioquia

Siete laboratorios utilizados para el procesamiento de pasta base de coca del Clan del Golfo fueron ubicados y destruidos por el Ejército Nacional en zona rural del municipio de San Carlos.

En la operación participaron tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.° 4, el Batallón Contra el Narcotráfico N.° 3, el Comando Aéreo de Combate N.° 5 y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, con apoyo de capacidades de inteligencia militar.

Según el reporte oficial, las estructuras pertenecían a la subestructura Pacificadores Samaná del Clan del Golfo y su destrucción generó una afectación económica superior a los 550 millones de pesos, debilitando la capacidad logística y financiera de esta organización criminal en el oriente de Antioquia.

Detalles e incautaciones

Durante el operativo fueron incautados más de 120 kilogramos de pasta base de coca, además de un gran volumen de insumos sólidos como soda cáustica, abono, cemento, cal, urea, sulfato de amonio, cloruro de calcio y carbón activado, para un total de 1.030 kilogramos. También se destruyeron 1.043 galones de insumos líquidos, entre ellos ACPM, gasolina, amoníaco y pasta base de coca en solución.

Las tropas igualmente inutilizaron maquinaria y elementos empleados en los laboratorios: guadañas, fumigadores, una prensa hidráulica, canecas, una planta eléctrica, una motobomba, panel solar, pesas y rollos de manguera, entre otros.

En otra zona del mismo municipio, los militares hallaron un segundo complejo, compuesto por estructuras en madera y techo plástico, presuntamente relacionado con alias Simón Fantasma, integrante del Clan del Golfo. Allí fueron neutralizados 250 galones de pasta base de coca en solución, además de ACPM, gasolina e insumos sólidos como urea, cemento y cal. También se destruyeron canecas, escurrideros y otra prensa hidráulica.

“Estos siete laboratorios se suman al reciente desmantelado en la vereda Montenegro, en el municipio de San Luis, donde se impregnaba clorhidrato de cocaína en cajas de cartón utilizadas como fachada para el transporte de banana o piña hacia mercados internacionales. Este complejo clandestino operaba a nivel industrial y tenía la capacidad de producir más de 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína al mes, mediante una modalidad de ocultamiento difícil de detectar”, añadió el Brigadier general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, comandante de la Cuarta Brigada.

En lo corrido del año, ya son más de diez los complejos de este tipo neutralizados por las autoridades en la subregión del departamento, como parte de la ofensiva militar contra las finanzas de los grupos armados organizados.