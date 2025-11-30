Destruyen laboratorio de coca que producía media tonelada al mes en San Luis, Antioquia

Desmantelan laboratorio de cocaína donde la ocultaban en cajas de transporte de frutas

San Luis- Antioquia

En una operación conjunta entre el Ejército y la policía antinarcóticos, desmantelaron un laboratorio para el procesamiento y ocultamiento de clorhidrato de cocaína en el municipio de San Luis, Oriente de Antioquia, que pertenecía al grupo ilegal Clan del Golfo.

Los funcionarios ubicaron el sofisticado laboratorio en la vereda Montenegro, donde encontraron y destruyeron grandes cantidades de insumos para la elaboración del alcaloide: 264 galones de clorhidrato de cocaína en suspensión, 165 galones de acetona, 275 galones de otros insumos líquidos, 50 kilogramos de sustancias sólidas. Pero se descubrió que allí no solo se producía la cocaína.

“El cual aplicaba la modalidad de impregnación y ocultamiento en la sustancia en cajas de cartón, las cuales transportaban estupefaciente bajo la fachada de empaques para el transporte de banano, piña y estas serían finalmente enviadas al exterior”, reportó el teniente coronel Jorge Alberto Acosta Ortiz, comandante del Grupo Mediano de Caballería N.º4 Juan del Corral.

En este lugar se podían procesar hasta 500 kilos del alcaloide al mes con una ganancia de unos 600 millones de pesos.