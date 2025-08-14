Destruyen laboratorio del Clan del Golfo que producía 1.5 toneladas de cocaína al mes en Don Matías

Don Matías - foto Cuarta Brigada

El Ejército y la policía ubicaron y destruyeron un laboratorio para el procesamiento de cocaína en zona rural del municipio de Don Matías, en el Norte de Antioquia, que pertenecía al Clan del Golfo, con el que financiaban su accionar criminal en esa zona cercana al valle de Aburrá.

El reporte del general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, comandante de la Cuarta Brigada, informó que este rancho fue ubicado en la vereda La Montera, donde los uniformados encontraron 350 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 975 galones de la sustancia en suspensión, 262 galones de insumos químicos líquidos, así como elementos y herramientas empleados para su producción.

“Según información de inteligencia, este laboratorio clandestino pertenecía a la subestructura Edwin Román Velázquez Valle, del grupo armado organizado Clan del Golfo. Este contundente golpe contra el narcotráfico afecta de manera significativa las capacidades logísticas financieras de este grupo armado organizado”.

El laboratorio tenía una capacidad de producir 1.500 kg de cocaína al mes, con lo que podían recaudar hasta 2.180 millones de pesos.

Agregó que a la fecha, en la jurisdicción de la Cuarta Brigada, este año se han destruido ocho laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína y cuatro más de pasta base de coca.