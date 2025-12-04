Comisión Humanitaria advierte que aún hay personas por ubicar en el Catatumbo

Norte de Santander.

La liberación de 29 personas realizada este miércoles en zona rural del Catatumbo no cierra el panorama humanitario en la región.

Así lo confirmó a Caracol Radio monseñor Israel Bravo Cortés, obispo de Tibú, quien aseguró que la Comisión Humanitaria continúa recibiendo solicitudes de familias que buscan a sus allegados y que aún hay casos por verificar.

Bravo explicó que, desde que se agudizó la crisis a comienzos de año, la Comisión -integrada por la Defensoría del Pueblo en Cúcuta, Tibú y Ocaña; la Misión de Verificación de la ONU; y la Iglesia Católica- ha mantenido comunicación con el ELN para ubicar a personas reportadas como retenidas.

“Desde que empezó todo esto hemos sostenido canales abiertos para verificar casos y gestionar entregas. Ese ha sido el trabajo permanente”, señaló.

Sobre los liberados esta semana, indicó que se trataba de habitantes de distintas veredas del Catatumbo, en su mayoría jóvenes, y que, según el ELN, estaban retenidos por supuesta cercanía con estructuras de las disidencias de las Farc.

“Son 11 mujeres y el resto hombres. Estuvieron varios meses retenidos. Por solicitud de ellos, no publicamos identidades para evitar estigmatización”, explicó.

El obispo añadió que casi todos decidieron quedarse en la región: “Cuatro o cinco salieron del Catatumbo, pero los demás se quedaron porque aquí viven y aquí está su familia. Entre ellos había uno o dos ciudadanos venezolanos”, detalló.

Pese a la entrega, Bravo confirmó que siguen en proceso otros reportes: “Sabemos que puede haber otro grupo. Cuando una familia nos busca, consultamos al grupo armado y ellos revisan si la persona está en su poder. Ese proceso toma tiempo, pero seguimos insistiendo”, afirmó.

Sobre el estado en que fueron recibidas las personas, señaló que casi todas estaban en condiciones estables: “Solo una presentó molestias de salud y la Defensoría activó la ruta de atención inmediata”, precisó.

La Comisión Humanitaria continuará recorriendo la zona rural mientras existan casos sin respuesta: “Vamos a seguir. Hay familias esperando noticias y ese es el compromiso”, concluyó.