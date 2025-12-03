Hija de agricultor liberado en Ocaña, contó cómo regresó su papá a casa

Ocaña

En las últimas horas se conoció que, tras permanecer más de un mes en cautiverio, fue liberado el agricultor Pablo Rizo, de 62 años, en el municipio de Ocaña.

Todo apunta a que su liberación se habría dado por razones humanitarias, teniendo en cuenta, algunas complicaciones de salud que presenta Rizo.

Karen Rizo, hija del agricultor, narró cómo vivieron el momento cuando su padre retorno a su hogar.

"Nosotros estábamos sentados todos en mi casa, y cuando escuchamos una moto llegó y comenzó a silbar como normalmente nosotros sabemos que él silba. Salimos corriendo a abrazarlo, a encontrarnos con él", dijo la mujer.

“A toda la comunidad, a las personas que nos acompañaron en oración, que estuvieron presentes, pendientes de mi familia, darles las gracias, ya mi papá está con nosotros, bendito Dios, la gloria es para Dios”.

Aseguró que su papá se encuentra en buen estado de salud. “Él está, dentro de lo que cabe, bien. Ya ahora en este momento se encuentra en el hospital haciendo los chequeos respectivos. Él dice que sí, que lo trataron bien, pero pues psicológicamente está un poco afectado”.

Pablo Rizo fue secuestrado el pasado 18 de octubre, en el sector conocido como La Trampa del Zorro, zona rural del municipio de Ocaña.